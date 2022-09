Guarani supera o Novorizontino, emplaca 2ª vitória seguida e respira na Série B

Com dois gols no primeiro tempo, o Guarani ganhou do Novorizontino na noite desta terça-feira, por 2 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda vitória seguida do time paulista. Com o segundo resultado positivo em sequência (havia vencido o Operário, por 1 a 0), o time campineiro permanece fora da zona de rebaixamento, agora no 15º lugar, com 35 pontos. Três a mais que o CSA (17º), mas que ainda jogará na rodada. Já o rival ficou com 36, em 13º lugar.

A vitória mantém o Guarani por pelo menos mais uma rodada fora da zona do descenso. Importante lembrar que o time esteve entre os quatro últimos colocados por 23 rodadas consecutivas, conseguindo reagir somente agora na reta final da competição.

Leia também Grêmio desencanta no 2º tempo, bate o Sport e reassume vice-liderança da Série B

Com bola rolando, o Novorizontino falhou demais e o Guarani foi efetivo dentro da área. Aos 14 minutos, Lucas Frigeri errou feio e entregou a bola nos pés de Yuri Tanque, que tocou para Isaque apenas estufar as redes. Lance de muita infelicidade do goleiro do time visitante.

Guarani vence o Novorizontino por 2 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento na Série B. Foto: Ozzair Jr/Novorizontino

Em desvantagem, o Novorizontino até melhorou em campo e poderia ter empatado aos 29, com Felipe Albuquerque cobrando falta e acertando o travessão de Maurício Kozlinski. Só que o Guarani se defendeu bem e esperou para marcar o segundo gol antes do intervalo.

Aos 41 minutos, Isaque lançou Yuri Tanque na área. O atacante dominou e, mesmo sem ângulo, acertou o canto esquerdo do goleiro Lucas Frigeri, marcando seu quinto gol com a camisa bugrina na competição.

No segundo tempo, o ritmo dos times caiu bastante e consequentemente as oportunidades de gol demoraram a acontecer. Ainda assim o Guarani seguiu superior e assustou em bolas aéreas. Aos 25, Yago cruzou da direita e Yuri Tanque finalizou de primeira pela linha de fundo.

Continua após a publicidade

O Novorizontino ainda esboçou pressão no final da partida para ao menos descontar no placar, mas prevaleceu a forte marcação do Guarani para garantir o resultado de 2 a 0 e a segunda vitória consecutiva no campeonato.

O Guarani volta a campo no dia 30, em visita ao CSA, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Novorizontino, no dia 29, enfrenta o Tombense, às 19 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 NOVORIZONTINO

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus (Lucas Ramon), João Victor, Ronaldo Alves e Jamerson (Mayk); Leandro Vilela (Eduardo Person), Rodrigo Andrade, Richard Ríos e Isaque (Edson Carioca); Bruno José (Yago) e Yuri Tanque. Técnico: Mozart Santos.

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Felipe Albuquerque (Cléo Silva), Joílson, Rodolfo Filemon e Romário; Jhony Douglas, Léo Baiano (Danielzinho) e Diego Torres (Luiz Henrique); Douglas Baggio (Vinicius Leite), Quirino e Lucas Tocantins (Ronald). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Isaque, aos 14; e Yuri Tanque, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Continua após a publicidade

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Alves e Rodrigo Andrade (Guarani); Jhony Douglas, Léo Baiano e Quirino (Novorizontino).

PÚBLICO - 3.386 pagantes.

RENDA - R$ 32.050,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).