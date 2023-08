Guaraní x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Guaraní e Botafogo decidem nesta quarta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, na cidade de Assunção, no Paraguai, a vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 19h (horário de Brasília) e tem transmissão do Paramount+. Na ida, os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada; um empate garante a equipe na próxima fase da competição.

Invicto há 14 jogos no ano e líder isolado do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana não é prioridade para o Botafogo neste ano. Apesar disso, a equipe não deve utilizar só reservas para a decisão no Paraguai. Tiquinho Soares, com lesão no joelho, é o artilheiro do time nesta temporada e será desfalque na partida.

Guaraní e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Assunção, no Paraguai.

ESTÁDIO: Defensores del Chaco.

DATA: 09/08/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GUARANÍ : Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Felipe Salomoni; Estivel Moreira, Gastón Gil Romero e Rubén Ríos ; Nestor Camacho, Romeo Benítez e Federico Santander. Técnico: Juan Pablo Pumpido.

: Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Felipe Salomoni; Estivel Moreira, Gastón Gil Romero e Rubén Ríos ; Nestor Camacho, Romeo Benítez e Federico Santander. Juan Pablo Pumpido. BOTAFOGO: Gatito Fernández; Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Janderson e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS