Guarani x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Guarani e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 5, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida ocorre no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Guarani se safou do rebaixamento ao golear o Inter de Limeira, mas não tem mais chances de se classificar para as quartas de final. Para o Palmeiras, a vitória é importante pois asseguraria a liderança do Grupo D e a melhor campanha da primeira fase, algo que ainda está em disputa com o São Bernardo.

GUARANI x PALMEIRAS

DATA: 05/03 (domingo)

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

ONDE ASSISTIR

Premiere

Paulistão Play

Guarani x Palmeiras Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Guarani: Tony, Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto e Bruninho; Bruno José e Jenison. Técnico: Moisés Moura.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Após dois tropeços contra o São Bernardo e a Ferroviária, o Guarani finalmente pode respirar aliviado após escapar do rebaixamento. Com a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Limeira, a equipe de Campinas garantiu a permanência na elite do futebol paulista.

Dono da melhor campanha do torneio, o Palmeiras é o único time invicto da competição. Nos últimos dois jogos, vitórias contra a Ferroviária e o Red Bull Bragantino confirmaram a solidez do trabalho de Abel Ferreira perante o time palestrino.