Guarani x Santos: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Após vencer o Mirassol na rodada de estreia do Campeonato Paulista, o Santos encara missão mais complicada nesta quarta-feira, às 21h35, diante do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O Guarani não fez uma boa partida inicial e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Santo André no ABC. Em casa, o time bugrino tem a chance de se redimir diante dos torcedores e não deixar os rivais abrirem vantagem na chave.

GUARANI x SANTOS

Horário: 21h35

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Onde assistir: Record TV, Premiere e Paulistão Play.

Guarani e Santos medem forças nesta quarta em Campinas Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Leandro Vilela, Yago e Giovanni Augusto; Bruninho, Derek e Bruno José. Técnico: Mozart Santos.

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinícius Zanocelo (Sandry), Dodi (Camacho) e Soteldo; Ângelo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli

Assistente 2: Rafael Alves de Souza

Quarto Árbitro: Murilo Tarrega

VAR: Adriano de Assis Miranda

ÚLTIMOS RESULTADOS