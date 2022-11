Publicidade

O jornalista recifense Victor Pereira, que está no Catar cobrindo a Copa do Mundo, relatou na manhã desta terça-feira, 22, que foi abordado por funcionários do Estádio Lusail e teve uma bandeira de Pernambuco tomada a força. Segundo ele, os guardas confundiram a bandeira do estado brasileiro, que conta com um arco-íris, com uma bandeira LGBT.

Em seu Twitter, Pereira postou uma série de vídeos onde explica a situação. Visivelmente nervoso, o jornalista tenta explicar a situação, mas acaba tendo dificuldades devido ao nervosismo. Depois de pedir desculpas, ele respira fundo e conta o que aconteceu.

Os jornalistas Kelvin Maciel, Maciel Junior e Victor Pereira com a bandeira de Pernambuco no Catar.

“Eu fui atacado por alguns integrantes do Catar e também por policiais. Eles vieram pra cima achando que era uma bandeira LGBT, quando, na verdade, é apenas uma bandeira de Pernambuco”, explicou. O jornalista ainda disse que, ao tentar filmar a situação, teve seu celular tomado.

Fomos abordados por conta da bandeira de Pernambuco, que tem um arco-íris e acharam que era a bandeira LGBT. Tomaram o meu celular e só me devolveram quando deletei o vídeo que tinha. pic.twitter.com/7X2oal8bq1 — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

“Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que fiz. Isso é um absurdo. Nós temos autorização da Fifa para filmar absolutamente tudo aqui no Estádio”, relatou. Pessoas que passavam pelas imediações do Estádio notaram a confusão e filmaram a abordagem. Nas redes sociais, Pereira postou os vídeos filmados por transeuntes.

Neles, vemos homens vestidos em tradicionais trajes cataris conversando com Pereira. Ambos parecem exaltados e discutem, trocando acusações e indagações. “Quem é você?”, pergunta o guarda. Pereira afirma ser jornalista, mas o homem parece ignorar a informação. Também é possível ver alguns policiais cataris próximos a confusão.

Sorte que algumas pessoas estavam ao redor e gravaram. pic.twitter.com/tpW4Jo4Xbe — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Em outro vídeo, é possível ver um dos funcionários do Estádio com a bandeira de Pernambuco nas mãos. Na legenda, Pereira afirma que “chegaram a pegar a bandeira de Pernambuco, jogaram no chão e pisaram”, mas diz que outras pessoas intervieram e conseguiram amenizar a situação.

Chegaram a pegar a bandeira de Pernambuco, jogaram no chão e pisaram. Quando algumas pessoas intervieram e amenizaram a situação.



O vídeo em que eu registro o que fizeram com a bandeira fui OBRIGADO a deletar! pic.twitter.com/WUti5vyL9D — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Kelvin Maciel, correspondente da Band Nordeste que acompanhava Pereira no Catar, afirmou em suas redes sociais que a bandeira foi tomada por “um homem credenciado que não se identificou”.

Acabaram de tentar tomar a bandeira de Pernambuco da gente aqui no Lusail Stadium no Qatar. Não permitimos. O jornalista @ovictorpereira teve o celular tomado por um homem credenciado que não se identificou. Absurdo. pic.twitter.com/U83xnroIRn — Kelvin Maciel (@_kelvinmaciel) November 22, 2022

Essa não é a primeira vez que a repressão catari relacionada a causa LGBT ganha as manchetes. A Copa no Catar vem sendo muito criticada devido a postura do país, considerada intolerante por muitos. Como protesto, algumas seleções planejavam usar braçadeiras em apoio a comunidade LGBT, mas a iniciativa foi vetada pela Fifa, que ameaçou punir aqueles que protestassem.

O que significa o arco-íris na bandeira de Pernambuco?

Presente na bandeira do Estado desde 1817, ano da Revolução Pernambucana, o arco-íris representa a união de todos os pernambucanos em torno de um mesmo ideal. O símbolo também faz alusão à diversidade das pessoas do Estado que participaram da revolução.

Também conhecida como Revolução dos Padres, a revolução tornou Pernambuco independente de Portugal por 70 dias, cinco anos antes da independência do País, que viria apenas em 1822. Inicialmente, as cores do arco-íris eram branco, amarelo e vermelho, mas mudaram para vermelho, amarelo e verde em 1917. A cruz vermelha da bandeira simboliza a força da fé e da religião no Estado, enquanto o fundo branco representa a paz, e o azul, o céu.

Em nota no Instagram, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), lamentou o episódio no Catar e reforçou a simbologia da bandeira. “Os policiais enxergaram exatamente o que nossa bandeira representa: liberdade, diversidade e união. Valores que temos orgulho de levar aos quatro cantos do mundo”, escreveu.