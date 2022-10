Guardiola afirma que Manchester City poderia ‘ter marcado mais’ em goleada sobre o United

Uma goleada com sabor de quero mais. Esse foi o sentimento do técnico Pep Guardiola ao falar da vitória de 6 a 3 que o City impôs ao Manchester United neste domingo, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Para o treinador espanhol, o que a sua equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo, foi suficiente para fechar a etapa inicial com um placar ainda mais dilatado.

“Fizemos quatro gols e poderíamos ter marcado mais. Depois do intervalo ficou mais difícil, mas foi uma bela vitória, todo mundo ficou feliz no estádio e aproveitamos em cima do nosso rival”, afirmou.

Depois de voltar do intervalo com uma vantagem de quatro gols, o City chegou a estar vencendo por 6 a 1 no segundo tempo. Apesar do placar emblemático e da euforia dos torcedores, Guardiola não classificou a atuação de seus comandados como top de linha.

A goleada do Manchester City sobre o rival Manchester United agradou Pep Guardiola, que fez ressalvas e disse acreditar que o placar poderia ter sido mais elástico. Foto: Lindsey Parnaby /AFP

“Não existe perfeição, mas devemos sempre buscá-la. Fomos bem, mas poderíamos ir melhor. Precisamos ser mais consistentes. Em alguns setores, ainda não estamos bem”, afirmou o treinador.

O clássico, no entanto, entrou para a história das duas equipe como a partida que teve o maior número de gols marcados. O maior placar entre os dois rivais foi um 6 a 1 que aconteceu em 1926 e mais recentemente em 2011, com vitória de City nos dois jogos.

Além da chuva de gols, a partida ainda teve dois destaques individuais: Haaland e Foden. A dupla de atacantes comandou diretamente o placar e cada um deixou o jogo com três gols assinalados. Ao final da partida, os dois jogadores levaram de presente a bola do jogo como lembrança do hat-trick.