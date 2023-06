Guardiola volta a conquistar a Champions League após 12 anos e completa ‘projeto’ no City

Pep Guardiola completou neste sábado sua missão pelo Manchester City após vencer a Inter de Milão. Contratado em 2016 pelo clube inglês, tinha como uma de suas missões profissionais levar o time à conquista inédita da Champions League. Após diversos fracassos, frustrações e chegar perto do título, o treinador volta a vencer a competição após 12 anos e se torna o primeiro da história a conquistar a tríplice coroa por dois clubes diferentes.

Essa temporada foi diferente. Guardiola, ainda em 2022, chegou a afirmar que seus jogadores haviam perdido a vontade de ganhar, após anos dominando o futebol inglês. Antes dos títulos deste ano, o time já havia vencido quatro vezes o Campeonato Inglês. Na Champions, porém, ainda ficara marcado as eliminações em sequência.

Nas oitavas para o Monaco, em 2017; nas quartas, entre 2018 e 2020, diante do Liverpool, Tottenham e Lyon; e na semifinal de 2022, para o Real Madrid. Em 2021 chegou perto, mas perdeu a decisão para o Chelsea, seu rival inglês. O treinador foi questionado se conseguiria repetir o feito dos anos de Barcelona, quando conquistou dois títulos em quatro temporadas.

Antes da decisão, chegou a afirmar que seu trabalho no City só seria validado caso conquistasse a Champions League. “Não concordo com essa visão, mas é o que acontece”, afirmou, em entrevista ao canal oficial do clube. Ao longo dos últimos sete anos, o treinador moldou o time à sua maneira; a chegada de Haaland, no início desta temporada, era uma das peças que faltava em um esquema tático preparado para entregar a bola ao centroavante.

Pep Guardiola conquista sua primeira Champions League com o City. Foto: Jon Super/AP

“Ter Messi antes e Haaland agora: esse é meu sucesso. Ter bons jogadores”, respondeu o treinador em entrevista coletiva antes da decisão. Com exceção do norueguês e Jack Grealish, contratados a peso de ouro por Guardiola, o City se moldou com nomes menos valorizados no mercado. É o caso de Rodri, Bernardo Silva, Aké, entre outros, que foram importantes para a conquista da tríplice coroa nesta temporada.

A derrota para o Chelsea, em 2021, também moldou essa equipe, que manteve sua base nas temporadas seguintes. No último ano, a eliminação para o Real Madrid, foi ainda mais dolorosa, já que até os 46 minutos da segunda etapa o City estava classificado à final. “Esta competição (Champions League) me deu momentos muito tristes, mas também momentos lindos, que me lembrarei para sempre.”

A vitória sobre a Inter de Milão neste sábado consolida o projeto de Guardiola. Seu trabalho no City é o mais longo da carreira. No último ano, renovou seu vínculo até junho de 2025; caso fique até o final, completará nove anos no clube, pelo qual já demonstrou seu amor e carinho em diversas oportunidades.

Em meio a investigações da Premier League e Uefa sobre o fundo dos Emirados Árabes Unidos que comprou o clube em 2008, Guardiola sempre demonstrou sua confiança sobre a direção. Chegou a afirmar que deixaria o clube caso as justificativas não fossem convincentes ou se o City realmente viesse a ser punido por corrupção no esporte. Nesta temporada, inclusive, o time engatou importante sequência de vitórias após a Premier League anunciar que estava investigando os contratos firmados pelo clube na última década.

Talvez o City de 2022/2023 não seja o melhor time da carreira de Guardiola, mas se equipara em resultados ao Barcelona de 2008/2009, quando conquistou a tríplice coroa em seu primeiro ano no clube. Por outro lado, os comandados do catalão na Inglaterra provaram que o treinador pode maturar suas ideias: abriu mão de um esquema tático de 4-3-3 para o 3-2-4-1 nesta temporada, em meio a desfalques, principalmente nas laterais, ao longo da temporada.

Guardiola admite alívio com título da Champions e brinca com Real Madrid

Pep Guardiola admitiu sentir alívio após levar o Manchester City ao título. “É um alívio ter este troféu. Não vão mais me perguntar se vamos ou não conquistá-lo”, disse Guardiola, alvo frequente de perguntas sobre a grande busca pelo City na Europa. “Agora o trabalho está feito, não falta nenhum título. Não falta nada. Depois de umas duas, três semanas de férias vamos voltar focados.”

Guardiola até brincou com o Real Madrid, recordista de títulos da Champions, com 13 troféus. “Estamos a 13 títulos de distância do Real Madrid. Estamos chegando. Se eles dormirem, os alcançaremos”, afirmou, entre risadas.

Sobre o jogo, o treinador fez elogios ao bom desempenho da Inter, que anulou o City no primeiro tempo e criou boas oportunidades para empatar, nos minutos finais da partida. “Eles (Inter) foram muito bons. Suas táticas são muito parecidas com as que nos ensinou Antonio Conte (treinador italiano). Nos dificultaram muito no primeiro tempo, porém é uma questão de paciência”, declarou.

“Esta competição é uma moeda jogada ao ar. Poderíamos ter levado um gol nas últimas chances deles e teríamos perdido o título. Esse campeonato é muito difícil de ganhar. Então estou cansado, mas tranquilo”, celebrou.