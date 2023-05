Guardiola ligou para Neymar para saber sobre sua condição no PSG, informa jornal francês

Cada vez mais distante do Paris Saint-Germain, Neymar tem sua carreira ligada a um possível futuro na Inglaterra em breve. Nesta segunda-feira, após não comparecer à cerimônia de campeão da Ligue 1 pelo clube francês, o atacante brasileiro teria sido consultado por Pep Guardiola, técnico do Manchester City, a respeito da possibilidade de deixar o país na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o treinador catalão ligou para Neymar para saber quais são os desejos e intenções do brasileiro para o prosseguimento de sua carreira. Vinculado ao PSG até 2027, o atacante tem seu nome vinculado em uma possível negociação com clubes ingleses, como Manchester United e Newcastle, já na metade desta temporada.

Ainda segundo a publicação, a possibilidade de o Manchester City contar com Neymar em 2023/24 é mínima. Há outras condições, como a financeira, além do desejo das partes. Os dois nunca trabalharam juntos, mas já se enfrentaram em diversas oportunidades desde a final do Mundial de Clubes, em 2011, entre Barcelona e Santos.

Guardiola e Neymar se enfrentaram em diversas oportunidades ao longo de suas carreiras. Foto: Darren Staples/Reuters

A ausência de Neymar na celebração do título do Campeonato Francês ainda agita os bastidores do Paris Saint-Germain. Ao invés de celebrar a conquista com os companheiros, a única da temporada, o atacante marcou presença, ao lado de outras celebridades, no GP de Mônaco da Fórmula 1. Para a diretoria parisiense, o gesto do jogador brasileiro foi visto como uma “provocação” ao clube que paga o seu salário.

O L’Équipe já havia revelado que seu comportamento recente é visto com maus olhos pelo clube francês, que estuda como solucionar seus problemas internos. O entorno do atacante tenta apaziguar suas relações com o clube, que tem vínculo até 2027, ao afirmar que Neymar não teria obrigação de estar presente na festa do título contra o Strasbourg, fora de casa, por estar tratando de uma lesão no tornozelo desde março deste ano.

Além disso, Neymar foi alvo de protesto da torcida parisiense neste ano, após fracassos esportivos na Champions League. A diretoria do clube já discute a possibilidade de negociar o jogador na janela do verão europeu na metade deste ano, após as férias. Em 2017, ele foi comprado junto ao Barcelona por 222 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões à época).