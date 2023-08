Guardiola é multado por parar em lugar proibido e diz ao guarda: ‘Tem de pagar pela foto’

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, teve um dia de pessoa comum na Inglaterra. Após estacionar seu carro em lugar proibido, o espanhol foi multado pelo guarda que presenciou o fato e preferiu brincar ao ver que não teria como escapar da multa de trânsito.

“Você quer uma foto? Você tem que pagar pela foto!” disse Guardiola brincando com o guarda de trânsito que o multou por parar em local proibido em Manchester.

Guardiola é multado em Manchester e brinca com a situação Foto: Reprodução redes sociais

Técnico do Manchester City desde o meio de 2016, Guardiola vem ganhando mais o carinho do público inglês por conseguir colocar o lado bem humorado à mostra a cada temporada. Recentemente, em partida pelo Campeonato Inglês, o treinador espanhol foi filmado brincando com um torcedor do clube de Manchester após um lance do jogo.

Na última temporada, o técnico espanhol comandou a equipe para uma temporada que entrará para a história. Pela primeira vez, o Manchester City completou a tríplice coroa do futebol inglês, ganhando a Champions League, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.

Em sete temporadas completas no comando do time Inglês, Guardiola já conquistou uma Champions League, uma Supercopa da Europa, cinco títulos do Campeonato Inglês, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra.

Cirurgia

O técnico também teve de passar por uma cirurgia de emergência, em razão de um problema nas costas, e só deve retornar ao comando do Manchester City após a Data Fifa que paralisará o calendário de clubes entre os dias 4 e 12 de setembro. Com isso, é certo que ele não estará no banco de reservas por ao menos dois jogos.

“O técnico do Manchester City vem sofrendo com fortes dores nas costas há algum tempo e voou para Barcelona para uma cirurgia de emergência realizada pela Dra. Mireia Illueca. A cirurgia foi um sucesso e Pep vai se recuperar em Barcelona”, comunicou o clube, em nota oficial. “Todos desejam uma rápida recuperação e esperam vê-lo do volta a Manchester em breve”, completou.

Antes da pausa para a Data Fifa, o Manchester City tem apenas compromissos do Campeonato Inglês. Primeiro, visita o Sheffield, às 10 horas de domingo. Pouco menos de uma semana depois, no dia 2 de setembro, um sábado, recebe o Fulham no Etihad Stadium. O primeiro jogo após a paralisação será contra o Nottigham Forest, dia 23.

Durante o período de ausência de Pep Guardiola, o auxiliar Juamma Lillo, seu compatriota, assumirá o cargo interinamente. Lillo tem 57 anos e uma vasta carreira como treinador, inclusive com passagens pela América do Sul, onde treinou o Atlético Nacional e o Millonarios, ambos da Colômbia. Teve uma primeira passagem como auxiliar de Guardiola entre 2020 e 2022, saiu para treinar o Al-Sadd, do Catar, e voltou para Manchester neste ano