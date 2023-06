Guardiola distribui R$ 4,6 milhões a funcionários do City e viaja para encontrar xeque dono do clube

O técnico Pep Guardiola conseguiu levar o Manchester City à conquista inédita da Champions League no último fim de semana e acumulou ainda nesta temporada os títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Por causa dos feitos, o catalão recebeu uma série de premiações financeiras.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Guardiola decidiu repartir entre funcionários do Manchester City as 750 mil libras (aproximadamente R$ 4,6 milhões) que recebeu pela conquista da Premiere League.

A medida é comum por parte de Guardiola. O catalão já abriu mão de bônus por títulos outras vezes e agraciou, dessa vez, o grupo de funcionários que auxilia o dia a dia do clube.

Pep Guardiola vibra com título da Champions League durante comemoração nas ruas de Manchester. Foto: Oli Scarff/ AFP

Depois da festa do título pelas ruas de Manchester, Guardiola embarcou para os Emirados Árabes Unidos para encontrar o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Abu Dhabi United Group, que conta com o City Group como uma de suas subsidiárias.

Guardiola e uma comitiva, formada pelo alto escalão do clube inglês, levaram a Abu Dabi as três taças erguidas na temporada. De acordo com a WAM, agência de notícias dos Emirados, o xeque afirmou que os títulos definem “o padrão para o sucesso futuro”.