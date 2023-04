Pep Guardiola revela motivo para não ser demitido ‘não é porque meu cabelo é melhor que dos outros’

O espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City, respondeu de forma inusitada a pergunta feita na coletiva de imprensa desta sexta-feira sobre os motivos de não ser demitido do clube inglês. Ele respondeu que não é segredo para ninguém que seu cargo está seguro porque o time vence os jogos e não porque ele tem um cabelo mais bonito do que o dos outros, em tom de brincadeira porque ele é calvo.

“Vou te contar o segredo: é porque ganhamos jogos. Se não ganhássemos, eu seria demitido. Não tem nenhum segredo, não é porque o meu cabelo é melhor do que dos outros (técnicos). Eu não sou demitido porque nós ganhamos muitos jogos”, respondeu o técnico do Manchester City, atual vice-líder do Campeonato Inglês, com 64 pontos.

A resposta de Guardiola trouxe um ar cômico para a entrevista, mas conta com um dado preocupante para os técnicos do torneio nacional. Na temporada 2022-23, foram 13 mudanças de comando nas equipes do Campeonato Inglês. As últimas vítimas foram Brendan Rodgers, dispensado pelo Leicester, e Graham Potter, que foi demitido do Chelsea. Foi o recorde de troca de comandos na história da liga inglesa.

Outro nome que permanece forte no comando do seu time é Mikel Arteta, do Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês. O compatriota de Guardiola está a frente do elenco desde 2019 e tem contrato até 2025. O time soma 72 pontos, com 23 vitórias, 3 empates e 3 derrotas na atual temporada do torneio nacional.

O próximo compromisso do Manchester City é neste sábado, às 13h30, contra o Southhampton, pelo Campeonato Inglês. A novidade para a partida é a volta de Haaland, que retomou os treinos após duas semanas longe dos gramados. Segundo Guardiola, ele está pronto para voltar a ajudar o time.