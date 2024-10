Guilherme Arana manda recado a Roger Flores, comentarista da Globo: ‘Continue falando m****’

Depois de ajudar o Atlético Mineiro a se classificar à final da Copa do Brasil, com empate por 1 a 1 com o Vasco no duelo de volta, em São Januário, o lateral-esquerdo Guilherme Arana provocou o comentarista da Globo, Roger Flores, para quem mandou um recado.

PUBLICIDADE “Roger Flores, continue falando m**** que vou chamar o Lúcio para te dar outro cacete”, escreveu Arana em suas redes sociais, fazendo menção a um episódio que ocorreu na Olimpíada de Sydney, em 2000. Na ocasião, o ex-zagueiro, hoje aposentado, acertou uma cabeçada em Roger, que também estava em campo defendendo a seleção olímpica. Arana não explicou o motivo de ter criticado o comentarista. Mas atleticanos apontaram que os comentários críticos ao ex-jogador durante a transmissão da partida motivaram a publicação do lateral, que também não teria gostado da avaliação de Roger sobre o desempenho do atleta em duelos recentes pela seleção brasileira.

Guilherme Arana em ação pelo Atlético Mineiro contra o Vasco Foto: Pedro Souza / Atletico

Gustavo Arana, irmão do atleticano, deu uma pista sobre a insatisfação lateral ao defender o irmão e também atacar Roger. “Xinga mais. Você que tomou bola nas costas do Falcão. Você é fraco, nunca ganhou nada. É Série B que você ganhou”, disparou Gustavo Arana, em vídeo publicado nas redes sociais.

O comentarista não respondeu ao recado de Arana até a publicação deste texto.

Garantido na final da Copa do Brasil, o Atlético aguarda seu rival na decisão. Será Corinthians ou Flamengo, que se enfrentam neste domingo. As finais do torneio estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro.