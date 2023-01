Guilherme se naturaliza e Rússia pode ter goleiro brasileiro na Copa em casa

O goleiro do time da casa da próxima Copa do Mundo pode ser novamente um brasileiro. Guilherme Marinato, de 29 anos, formado nas categorias de base do Atlético-PR, encerrou os procedimentos burocráticos e conseguiu a cidadania para passar a defender internacionalmente a seleção da Rússia.Guilherme teve poucas chances entre os titulares do Atlético-PR entre 2003 e 2007, quando o Lokomotiv Moscou pagou a multa para tirá-lo da Arena da Baixada. No clube moscovita, um dos mais tradicionais da Rússia, ele é titular absoluto e já disputou mais de 140 partidas pelo Campeonato Russo. Na temporada passada, ajudou o Lokomotiv a ganhar a Copa da Rússia e a chegar em terceiro no Campeonato Russo. "Ele já mora na Rússia há sete anos. O país tem que ter orgulho quando grandes atletas querem serem russos. Ele realmente quer jogar na seleção", disse Olga Smorodinskaya, presidente do Lokomotiv.