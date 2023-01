Gustavo Gómez renova contrato com o Palmeiras por mais dois anos: ‘Meu futuro está aqui’

Uma das referências do elenco, Gustavo Gómez renovou seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos. O vínculo do zagueiro paraguaio terminaria em dezembro de 2024 e foi estendido até o final de 2026. Após os trabalhos desta segunda-feira, 9, na Academia de Futebol, ele celebrou o novo acordo.

“Estou muito feliz por esse reconhecimento. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho”, disse o capitão da equipe. Aos 29 anos, Gómez não pensa em deixar o Palmeiras tão cedo. Recentemente, seu empresário disse que o Palmeiras “é o lugar no mundo” do zagueiro.

Leia também Flaco López vê 2022 como aprendizado e promete ‘estar à altura do Palmeiras’

“Meu pensamento é esse: meu futuro está aqui, minha família é muito feliz aqui. Agradeço a diretoria, a comissão técnica, todo mundo que me ajudou para ficar mais tempo aqui e tentar ganhar mais títulos”, afirmou o defensor.

Desde 2018, quando chegou ao Palmeiras, Gómez conquistou sete títulos: Brasileirão (2018, e 2022), Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Paulista (2020 e 2022), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022).

O jogador Gustavo Gómez, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“Meus filhos gostam do Palmeiras, moramos aqui perto, respiramos esse mundo e vamos continuar por mais tempo aqui”, destacou ele, citando seus dois filhos, Pía Constanza e Lucca Emmanuel. “Minha família gostar daqui ajuda a fazer meu trabalho melhor, estar bem em todos os sentidos, emocionalmente também”.

Ele é o estrangeiro mais vitorioso da história do clube, com oito taças, seguido pelo compatriota Arce, com cinco. Também é o estrangeiro com mais vitórias (132), o terceiro que mais jogou (217) e o 11º com mais gols (28).

Gómez é ainda o terceiro maior zagueiro mais goleador da história do Palmeiras (28 gols, atrás só de Loschiavo, com 32, e Luís Pereira, com 36), o zagueiro com mais gols pelo clube em uma única temporada (11 em 2022, ao lado de Murilo, também 11 em 2022) e o defensor com mais gols pela equipe em Libertadores (7.

O paraguaio anotou nove gols na última edição do Brasileirão e terminou a competição como vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Rony, com 12. Assim, ele se tornou o zagueiro com mais gols pelo Verdão em Brasileiros (16), o que mais marcou pelo clube em uma única edição e o terceiro com mais gols em uma única edição entre todos os times, atrás apenas de Juninho (do Botafogo, em 2007) e Chicão (Figueirense, em 2007), ambos com dez.

É O CAPITÃO! 🎶



O xerife tá pronto pra continuar defendendo o manto! ¡BAMOS, @gustavogomez462! 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/3iGNc4QlbL — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 9, 2023

O paraguaio já era há algumas temporadas um dos líderes do elenco e assumiu a braçadeira de capitão assim que Felipe Melo saiu do clube, no fim de 2021. “Para mim, é um orgulho portar essa faixa, uma responsabilidade também. Só um leva a faixa, mas aqui tem muitos capitães, líderes que eu tenho muito respeito”.

O grupo treinou nesta segunda-feira pela manhã e faz mais uma atividade de tarde, às 17h. Na terça, haverá mais dois jogos-treino, contra o Audax e diante do Monte Azul. No segundo, ocorrerá um evento-teste de biometria facial no Allianz Parque, com sócios Avanti tendo o benefício de acompanhar a atividade.

Com Gómez, o Palmeiras faz seu primeiro jogo na temporada 2023 no próximo sábado, contra o São Bento, às 18h30, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. “Voltamos muito bem, o trabalho tem muita intensidade, como tem que ser. Logo teremos também a Supercopa. Nas férias, fizemos treinos online e isso ajudou a voltarmos melhor na pré-temporada”.