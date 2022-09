Gustavo Scarpa ganha ainda mais protagonismo no Palmeiras com ausência de Raphael Veiga

Um dos destaques do Palmeiras em 2022, Gustavo Scarpa ganhou ainda mais protagonismo nos últimos jogos graças às suas boas apresentações. Sem Raphael Veiga, machucado, a equipe de Abel Ferreira viu crescer a dependência do seu camisa 14, que tem pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixará o clube ao fim da temporada.

O meio-campista alcançou o auge em seus últimos meses de Palmeiras. Ele assumiu o protagonismo na equipe alviverde e já vinha sendo mais importante para o time mesmo quando Raphael Veiga ainda não havia se lesionado. O camisa 23 passou por cirurgia no tornozelo direito e não deve mais atuar neste ano.

Scarpa tem se sobressaído em momentos decisivos, como no duelo de volta da semifinal da Libertadores. O time foi eliminado ao empatar como Athletico-PR, mas o atleta deixou o campo como um dos melhores da disputa. Ele não jogou a partida de ida, em Curitiba, porque estava suspenso. Se estivesse atuado, o desfecho do confronto poderia ter sido outro, acredita o torcedor.

Os números comprovam que Scarpa é imprescindível ao Palmeiras e que será difícil achar um substituto à sua altura no mercado em 2023. Ele é o jogador do elenco com mais assistências no ano (14) e o terceiro que mais vezes balançou as redes (10). Veiga ainda é o artilheiro, com 21 gols, e Rony, o segundo goleador, autor de 20 tentos.

Raphael Veiga e Gustavo Scarpa Foto: Alex Silva/Estadão

O meio-campista também é o jogador com mais finalizações certas e um dos que mais participam de gols. Desde 2018 no Palmeiras, Scarpa, que também atuou de ala pela esquerda, defensivo e ofensivo, soma 52 assistências e só está atrás de Dudu no quesito. Nesse período, jogou 222 partidas e é o quarto atleta do elenco com mais jogos - apenas Dudu (388), Weverton (256) e Marcos Rocha (223) defenderam o time em mais confrontos.

Scarpa já vinha jogando em alto nível em 2021, mas só se transformou num dos pilares do Palmeiras na metade desta temporada, em junho, a partir da primeira contusão de Veiga. O problema muscular do camisa 23 abriu espaço para o fã de skate e de cubo mágico brilhar. Quando Veiga voltou, os dois passaram a jogar juntos, mas por pouco tempo, já que a dupla foi desfeita com a lesão no tornozelo do artilheiro da equipe.

Suas apresentações de brilho suscitaram pedidos da torcida por ele na seleção brasileira. “Eu gosto muito do Scarpa. Há algum tempo, perguntei sobre os bastidores do Scarpa. Ele foi convocado quando estava no Fluminense (em 2017). Tem uma capacidade criativa, joga com mobilidade. É muito bom jogador. Tem visão periférica”, avaliou Tite.

Fim de ciclo

Gustavo Scarpa terminará seu ciclo no Palmeiras após cinco temporadas. Ele chegou em 2018, ano em que jogou pouco em virtude de um imbróglio na Justiça com o Fluminense, seu antigo clube. O Palmeiras, na época, intercedeu e lhe ajudou a conseguir a liberação para atuar.

Raphael Veiga e Gustavo Scarpa em treino no Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ele fez apresentações de protagonismo jogando no meio de campo, mas já atuou como ala pela esquerda e até como lateral, função que desempenhou de forma improvisada em jogos decisivos, na final da Libertadores contra o Flamengo e na decisão do Mundial diante do Chelsea. Sua maior virtude é a qualidade ao bater na bola, seja com ela rolando ou nos escanteios e faltas.

Foi como armado que viveu seus principais momentos com a camisa alviverde, marcando gols e, especialmente, dando assistências. Ele foi o maior garçom da Série A em 2021, posto que está perto de voltar a ocupar neste ano, já que é o segundo com mais passes, atrás de Arrascaeta, do Flamengo. No ano passado, distribuiu 22 passes para seus companheiros marcarem.

O Palmeiras até tentou um novo acordo com Scarpa depois de o atleta assinar pré-contrato com o Nottingham Forest, mas o jogador quis respeitar o acordo com o clube inglês.

“O Scarpa continua com a gente até o final do ano. Ele foi muito correto com o clube e o clube foi correto com ele. Ele manifestou um sonho e quando tem um jogador sério e honesto que expõe sua franqueza enquanto estiver aqui, darei tudo que tenho que posso, não só com bola, mas sem bola”, afirmou o técnico Abel Ferreira.

Antes de viver a experiência europeia tão desejada, o meia espera terminar sua passagem no Palmeiras com mais um título, o do Brasileirão, que o time lidera com 54 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Internacional. Se levantar mais um troféu, Scarpa fechará seu ciclo na equipe paulista com oito conquistas.