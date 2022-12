Haaland brinca com ‘solidão’ no Manchester City durante ausência na Copa; veja vídeo

Com a ausência da Noruega na Copa do Mundo, Erling Haaland é um dos únicos jogadores do elenco do Manchester City que continuou seus treinamentos no centro de treinamento do clube nas últimas semanas. Com a temporada europeia próxima de um retorno, o atacante revelou a “solidão” que sentiu nos últimos dias na Inglaterra.

Leia também Copa do Catar fecha ciclo de 12 anos marcado por acusações de corrupção e concessões da Fifa

Haaland é o protagonista em vídeo da Sky Sports, ação promocional que divulga o reinício do Campeonato Inglês após a parada para a Copa do Mundo. Intitulado “Haaland needs games” (”Haaland precisa de jogos”, em tradução livre), o atacante mostra um pouco do seu dia a dia para lidar com a ausência de ação dentro de campo.

Em pouco mais de um minuto, o atacante tenta superar a “saudade” de seus companheiros e comissão técnica com alguns aparelhos no centro de treinamento do City, como o trator que corta a grama e as salas de reuniões do clube.

Haaland, da Noruega, é um dos craques que ficaram fora da Copa do Mundo. Foto: Reprodução

“Eu tenho trabalhado duro enquanto os meu companheiros estão fora (por conta da Copa do Mundo)”, diz Haaland no vídeo. Ao todo, o Manchester City cedeu 16 de seus jogadores para o Mundial. De Bruyne, Walker, Stones e Julián Álvarez são alguns dos nomes que “abandonaram” Haaland no último mês.

“O tempo está voando. E comemorar gols sozinhos não é a mesma coisa”, brinca o atacante. “Espero que os rapazes estejam bem, estou ansioso para revê-los.” No vídeo, Haaland chega a ligar para Jack Grealish, camisa 10 do City e um dos convocados pela seleção inglesa para a Copa, mas a chamada não é atendida.

O Manchester City e Erling Haaland voltaram à ação neste sábado, em amistoso contra o Girona. Vitória por 2 a 0, com gols de Kevin de Bruyne, de volta à equipe após a eliminação da seleção belga na fase de grupos, e o próprio. Na próxima semana, na quinta-feira, o City enfrenta o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, primeira competição oficial desde a parada para a Copa.

Confira o vídeo completo:

Anyone else waiting for the Premier League to return? We know one player who’s counting down the days… ⏳@erlingHaaland 👀 @premierleague pic.twitter.com/OMBq83BNm2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 17, 2022