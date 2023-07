Haaland posa com Jisoo, estrela do Blackpink, durante pré-temporada do Manchester City na Ásia

Em pré-temporada, o Manchester City utiliza desse período para realizar ações para expandir sua marca no mercado asiático. Além de amistosos no período, o clube promoveu o encontro de Erling Haaland, atacante da equipe, com Jisoo, uma das maiores estrelas do k-pop e integrante do Blackpink. A artista soma mais de 74 milhões de seguidores em suas redes sociais.

No Instagram, Haaland registrou o momento com Jisoo. “Quando em Seul...”, escreveu o norueguês na postagem, no qual entrega uma camisa do Manchester City da temporada 2023/2024. Estrela da equipe e um dos candidatos ao prêmio de Bola de Ouro deste ano, ele soma 34 milhões de seguidores nas redes, menos da metade de Jisoo. O encontro entre Haaland e Jisoo também foi registrado pelo Manchester City em suas comunidades.

Haaland se encontra com Jisoo, do Blackpink, em Seul. Foto: Reprodução/Instagram @erling.haaland

Jisoo é uma das quatro integrantes do Blackpink, formado pela YG Entertainment em 2016 e um dos principais grupos de k-pop, estilo musical com origem na Coreia do Sul. Recentemente, a artista lançou duas novas músicas por conta própria: FLOWER e All Eyes On Me. Além dela, Lisa, Jennie e Rosé completam o quarteto.

Haaland chegou ao Manchester City na última temporada e, em seu primeiro ano, foi fundamental para as conquistas do time. Campeão da Premier League, FA Cup e do título inédito da Champions League, o clube se juntou ao rival Manchester United como os únicos a conquistarem a tríplice coroa. Neste processo, Haaland marcou 52 gols em 53 jogos.

Na pré-temporada, o Manchester City venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 e o Yokohama Marinos, por 5 a 3, ambos os amistosos disputados no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Neste domingo, enfrenta o Atlético de Madrid, em Seul.