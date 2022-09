Haaland marca, mas Aston Villa busca empate com o City e ajuda o Arsenal

O jamaicano Bailey não só impediu o Manchester City de dormir na liderança do Campeonato Inglês neste sábado como pode ajudar o Arsenal e abrir uma boa vantagem no campeonato. Atual campeão nacional, o City, que briga pela ponta, era o amplo favorito, mas empatou por 1 a 1 com o Aston Villa, que já luta para sair das últimas posições, fora de casa.

Com sua força máxima, o time de Pep Guardiola teve o maior domínio de bola, mas não soube acertar o gol rival na primeira etapa. Aos quatro minutos do segundo tempo, porém, Haaland aproveitou um cruzamento de De Bruyne dentro da pequena área para abrir o placar.

Empate fora de casa frusta a chance do Manchester City de dormir na liderança do Campeonato Inglês Foto: Andrew Boyers/Reuters

Com o gol, o técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, que já havia escalado como titular o volante Douglas Luiz, mexeu no time e colocou o meia brasileiro Philippe Coutinho no lugar do volante McGinn.

Precisando do empate, o time da casa pressionou como pôde e aproveitou uma falha em um passe da zaga do City. Após cruzamento da esquerda, o atacante jamaicano Bailey empatou ao acertar o canto direito do gol rival, no contrapé do goleiro brasileiro Ederson.

O empate fez o time de Pep Guardiola chegar aos 14 pontos em seis partidas. O City agora é o vice-líder empatado com o Tottenham e com um ponto a menos do que o Arsenal, que enfrenta nesse domingo o Manchester United. Já o Aston Villa, que vinha de três derrotas seguidas, soma agora 4 pontos: é o 17º. colocado.





