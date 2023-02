Haaland está perto de fechar patrocínio milionário com a Nike, superior a Messi e CR7; veja valores

Destaque do Manchester City na temporada, Haaland quebra diversos recordes em campo e está próximo de bater um fora das quatro linhas. De acordo com o The Athletic, o centroavante deve fechar um contrato de patrocínio com a Nike no valor de US$ 24 milhões anuais (cerca de R$ 125 milhões), superiores aos de Messi e Cristiano Ronaldo com suas respectivas marcas esportivas.

Caso os valores se concretizem, Haaland ficará atrás apenas de Neymar nesse quesito. O atacante brasileiro do PSG recebe 26 milhões de euros anuais (cerca de R$ 143 milhões) da Puma. Messi recebe 20 milhões de euros (R$ 110 milhões) da adidas, enquanto CR7 tem contrato no valor de 17 milhões de euros com a Nike (R$ 93 milhões).

Haaland já marcou 33 gols desde que foi contratado pelo Manchester City no início da temporada 2022/2023. Foto: David Cliff/AP

Essa não seria a primeira vez que Haaland é patrocinado pela Nike. Até dezembro de 2021, Haaland utilizava as chuteiras da marca americana em seus jogos. O norueguês havia firmado o vínculo enquanto ainda tinha 14 anos. Sem contrato com nenhuma marca de artigos esportivos, Haaland foi cobiçado pela Puma, que fornece os uniformes do Manchester City, nos últimos meses.

De acordo com o The Athletic, a decisão do atacante em renovar seu vínculo com a Nike passa, além de uma antiga relação com a marca, pelo conforto no material à sua disposição. Sem o acerto com Haaland, a Puma acertou com Jack Grealish - contratação mais cara da história do Manchester City - em seu lugar.

Contratado pelo clube inglês no início da temporada 2022/2023, Haaland tem 33 gols em seus primeiros 33 jogos. Na última rodada do Campeonato Inglês, diante do Bournemouth, anotou seu gol de número de 27 e se tornou o maior artilheiro da equipe em uma única edição de Premier League. Semanalmente, recebe 500 mil libras do clube inglês (cerca de R$ 3,1 milhões).

Confira os recordes de Haaland com a camisa do City

Jogador com mais gols nos primeiros cinco jogos do Campeonato Inglês: 9 gols

Atleta com mais gols no Campeonato Inglês no mês de agosto: 9 gols

Jogador mais rápido a alcançar 10 gols no Campeonato Inglês: 6 jogos

Primeiro jogador da história do Manchester City a marcar na estreia da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês

Jogador mais rápido a alcançar 25 gols sob o comando de Pep Guardiola: 20 jogos;

Jogador mais jovem a marcar 25 gols no Campeonato Inglês

Primeiro jogador a marcar em seus quatro primeiros jogos fora de casa no Campeonato Inglês

Jogador com mais gols nas primeiras sete rodadas do Campeonato Inglês: 11 gols

Primeiro jogador a marcar três hat-tricks consecutivos em jogos em casa no Campeonato Inglês

Jogador mais rápido a marcar três hat-tricks na Campeonato Inglês: 8 jogos

Primeiro jogador do Manchester City a marcar em sete partidas consecutivas no Campeonato Inglês

Jogador mais rápido a anotar 20 gols em uma temporada do Campeonato Inglês: 14 jogos

Primeiro jogador a marcar 20 gols no Campeonato Inglês antes de janeiro

Jogador mais rápido a alcançar a marca de 4 hat-tricks no Campeonato Inglês: 19 jogos.