Haaland supera Ronaldo, Messi e CR7 e tem a maior média de gols aos 22 anos; confira números

Artilheiro do Manchester City, Erling Haaland transformou o futebol inglês e o time de Pep Guardiola nesta temporada. Fez isso em seu primeiro ano no clube. Comprado pelo fundo dos Emirados Árabes Unidos, que comanda a equipe desde 2008, por 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões à época), o norueguês é o artilheiro do futebol mundial neste ano e, aos 22 anos, supera marcas de Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo entre outros centroavantes que dominaram o esporte nas últimas décadas.

Ao todo, o City já marcou 126 gols em todas as competições que disputa — Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Destes, Haaland é responsável por 47 gols (37%) em apenas 40 jogos na temporada 2022/2023. Ele é a esperança do City na conquista inédita da Champions League — o time enfrenta o Bayern de Munique nesta quarta-feira, após vitória por 3 a 0 na ida das quartas.

As marcas são ainda mais impressionantes no Campeonato Inglês. Na liga nacional tida como a mais disputada do mundo, Haaland já acumula 32 gols em 28 jogos. Sim, ele tem mais gols do que jogos. Com oito partidas a serem disputadas, o norueguês precisa de apenas mais três tentos para superar a artilharia histórica da Premier League em uma temporada — Andy Cole, pelo Newcastle, em 1993/1994, e Alan Shearer, do Blackburn, no ano seguinte, lideram a estatística até o momento, com 34 gols.

Haaland está a três gols de se tornar o maior artilheiro em uma única edição de Premier League. Foto: Nick Potts/PA via AP

Além da Inglaterra, Alemanha e Áustria — ligas que disputou após deixar a Noruega —, Haaland se coloca entre os principais goleadores deste século. É uma máquina de mandar a bola para dentro das redes. Até o momento, o centroavante é responsável por 223 gols em 263 jogos (uma média de 0,84 por partida). Ao comparar as marcas com outros nomes do esporte, quando tinham a mesma idade do centroavante (22 anos), Haaland se sobressai nas estatísticas individuais.

O Estadão comparou os números do norueguês com outros nove atacantes que se colocaram nas primeiras prateleiras do futebol nos últimos 20 anos: Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Neymar, Benzema, Suárez, Ibrahimovic, Mbappé e Ronaldo Fenômeno. Em média de gols por jogo, Haaland supera todos eles.

Continua após a publicidade

Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram as premiações de melhor jogador do mundo na última década, levaram algumas temporadas para atingir suas formas de artilheiros. Por causa disso, suas médias são inferiores quando comparadas aos demais — CR7 é o “pior” neste levantamento.

Em 2008, Cristiano Ronaldo teve sua primeira temporada de artilheiro no Manchester United, com 42 gols em 49 jogos, e levou o título da Liga dos Campeões e a Bola de Ouro. Nos quatro ano seguintes, sob o comando de Pep Guardiola, Messi dominou o futebol europeu com o Barcelona, mas não superou os números de Haaland antes de completar 22 anos.

Cristiano Ronaldo passou a ser o artilheiro do Manchester United a partir da temporada 2007/2008. Foto: Toby Melville/Reuters

O mesmo vale para Luis Suárez, Benzema e Lewandowski, que atingiram seu ápice na carreira após os 22 anos. Neymar, durante sua passagem pelo Santos, foi quem mais se aproximou dos números do norueguês, mas o período de adaptação ao futebol europeu 2013/2014 fez com que ficasse atrás nesse quesito.

Dominante na segunda metade da década de 1990, Ronaldo Fenômeno chegou até a marcar mais gols do que Haaland antes de completar 23 anos, mas a sequência de lesões no joelho, em especial na temporada 1999/2000, fez com que sua média de gols por jogo ficasse relativamente abaixo na comparação ao norueguês — 0,80 a 0,84.

Eleito melhor do mundo em 1996 e 1997, Ronaldo chegou a marcar 157 gols em 164 jogos, mas os primeiros anos na Inter de Milão, entre 1997 e 2000, fizeram sua média baixar antes de chegar aos 23 anos.

Prêmios individuais e coletivos

Continua após a publicidade

Se individualmente Haaland é um fenômeno, coletivamente ainda restam ao atacante as principais conquistas do futebol. Desde que se transferiu para o Borussia Dortmund, em 2020, o atacante ainda não conquistou um campeonato nacional. Terá a chance nesta temporada, caso o City consiga ultrapassar o Arsenal, atualmente a quatro pontos na liderança.

A Liga dos Campeões é outra obsessão do atacante norueguês — e que o diferencia dos demais jogadores no levantamento do Estadão. Antes de completar 23 anos, tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo já haviam conquistado a “Orelhuda”, pelo Barcelona e United, respectivamente. Haaland já revelou que escuta diariamente o hino da competição continental. Quer ouvi-lo tocar em campo, festejando com os companheiros do City.

Haaland já marcou 11 gols nesta edição da Liga dos Campeões. Foto: Tim Goode/PA via AP

“Farei tudo que puder para ganhar troféus aqui com o Manchester City e tentar mudar o jogo”, afirmou Haaland, em entrevista à revista GQ. “Meu objetivo é ganhar a Liga dos Campeões, espero.” Na principal competição do futebol europeu, o atacante soma 34 gols em 26 jogos. Para a diretoria do Manchester City, ele é a peça que faltava para o clube conquistar a Champions League, um tiro certeiro do clube na temporada.

Seu desempenho na Liga dos Campeões o credencia ao debate para a conquista do prêmio de melhor jogador da temporada pela Fifa. Em sete jogos, marcou 11 gols, sendo cinco destes na goleada de 7 a 0 sobre o RB Leipzig, nas oitavas de final. Além disso, ele pode superar a marca de Cristiano Ronaldo, que anotou 17 gols na temporada 2013/2014. Caso o City chegue à decisão, em Istambul, Haaland ainda terá quatro jogos a disputar e mais gols para fazer.

Haaland é um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo nesta temporada. Foto: Lee Smith/Action Images via Reuters

“Eu acho que todos (os jogadores) ligam (para a Bola de Ouro). Mas não acho bom ficar pensando sobre isso. Se você e seu time estiverem jogando bem, terá um bom desempenho, começará a vencer títulos e provavelmente estará na lista”, afirmou o centroavante. O prognóstico é de que, na década de 2020, os holofotes do futebol sejam compartilhados entre Haaland e Mbappé.

Continua após a publicidade

No Paris Saint-Germain, o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 e campeão em 2018 busca os mesmos objetivos que o camisa 9 do City: a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões. Com uma média de 0,77 gols por jogo aos 22 anos, Mbappé foi o artilheiro mundial em 2022. A tendência é que os jogadores tracem caminhos semelhantes nesta década, tal qual CR7 e Messi.

O vínculo atual de Haaland com o City se expira em 2024, mas a tendência é que o atacante renove. Quando chegou à Inglaterra, uma cláusula em seu contrato permitia que o jogador deixasse Manchester, caso outro clube pagasse a multa de 150 milhões de euros (R$ 832 milhões). Entretanto, de acordo com o The Athletic, essa possibilidade aconteceria apenas se Pep Guardiola não estendesse seu vínculo com o City.

Com a renovação do catalão até o final da temporada 2024/2025, o clube inglês prepara um novo contrato para oferecer ao atacante, que lidera a corrida pela chuteira de ouro — prêmio dado ao jogador com mais gols no ano — nesta temporada. Recentemente, Julian Álvarez, companheiro do norueguês, já havia renovado seu acordo com o clube.