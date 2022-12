Hakimi agradece torcedores do Marrocos e desabafa após queda: ‘Lutamos até o fim’

Um dos destaques da boa campanha do Marrocos na Copa do Mundo, o lateral Hakimi expressou o seu sentimento após a derrota para a França, por 2 a 0, na semifinal do torneio. O jogador do PSG exaltou o grupo marroquino e mandou um recado para os torcedores, que fizeram lindas festas tanto no Catar quanto no país africano.

“Nós demos tudo de nós. O sonho de um time e de um país acabou. Mas nós temos que ser orgulhosos do que fizemos. Lutamos até o último segundo e saímos com a nossa cabeça erguida. Nós vamos continuar a tentar e dar tudo por nossa nação. Obrigado marroquinos pelo suporte. Nós amamos vocês”, disse o lateral.

O Marrocos foi a grande surpresa da Copa do Mundo e começou a surpreender logo na primeira fase ao se classificar em primeiro do Grupo F, que tinha Croácia, Bélgica e Canadá. Em três jogos, somou sete pontos e sofreu apenas um gol.

Hakimi foi um dos destaques do Marrocos na Copa do Mundo do Catar Foto: (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Nas oitavas de final, foi azarão e, mesmo assim, derrotou a Espanha, nos pênaltis. Mais tarde, nas quartas, despachou Portugal, de Cristiano Ronaldo, com uma vitória por 1 a 0. Foi sofrer gols diante da França. Apesar de jogar de igual para igual com o atual campeão, acabou sendo derrotado por 2 a 0.

Após fazer história ao ser o primeiro país africano em uma semifinal de Copa do Mundo, a seleção marroquina quer chegar ao terceiro lugar. A disputa será neste sábado, às 12h (horário de Brasília), diante da Croácia, no Khalifa International Stadium.