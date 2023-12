Hamburgo faz gol contra inacreditável na Alemanha; veja o vídeo

A segunda divisão do Campeonato Alemão teve um dos lances mais estranhos nesta sexta-feira. Daniel Heuer Fernandes, goleiro do Hamburgo, protagonizou um gol contra difícil de acreditar na partida contra o St. Pauli, que terminou em 2 a 2.

O arqueiro, aos 27 minutos da primeira etapa, foi receber uma bola recuada pelo chão. Na tentativa de dar um chute para frente, ele acabou se atrapalhando e colocou a bola contra a própria meta. O lance por si só já foi emocionante por conta do passe perigoso do zagueiro Guilherme Ramos, que passou bem perto da trave. O goleiro, no entanto, tratou de dar o susto nos torcedores de maneira providencial. Confira ao vídeo:

É bem verdade que as condições da partida não ajudaram muito. Uma forte neblina tomou conta do gramado, especialmente na área onde o lance aconteceu. E também, a bola quicou pouco antes da bicuda. Apesar de ter alcançado uma vantagem de dois gols, o St. Pauli permitiu que o time do Hamburgo empatasse. Os tentos da equipe visitante foram assinalados por Robert Glatzel e Immanuel Pherai.

Daniel Heuer Fernandes protagoniza lance bizarro na segunda divisão do Campeonato Alemão. Foto: Reprodução/X @viaplaysportpl

Com a igualdade, os dois times permanecem nas primeiras colocações da segunda divisão da Bundesliga. O St. Pauli lidera com 31 pontos, sendo oito vitórias e sete empates em 15 jogos disputados. O Hamburgo vem logo atrás, com o mesmo número de triunfos, mas empates e três tropeços, totalizando 28 pontos.