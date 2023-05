Hambúrguer: um dos pedidos mais procurados pelos fãs de futebol nos estádios

Os lanches estão ganhando os estádios de futebol, com sabores tradicionais, carne e queijo, mas também com opções mais elaboradas. É difícil resistir. Há vendedores ambulantes ao redor das arenas e também dentro delas. Os lanches são fáceis de fazer e têm boa aceitação. A ideia de trazer lanches que possuem um preparo mais aprimorado e que eleve a experiência do torcedor nas partidas de futebol vem sendo testada nos estádios no Brasil.

“Os estádios não conseguem mais sobreviver só com futebol e venda de camisas, é preciso funcionar no dia a dia e ter fontes de receitas diversificadas, que não sejam só de jogo, evento ou patrocínio”, explica Mark Zammit, CEO da Gourmet Sport Hospitality (GSH), empresa que há uma década faz o catering (refeições) de eventos esportivos, já tendo sido responsável pela comida servida nos camarotes da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada do Rio, por exemplo. A opção das comida gourmetizada no futebol casa com quem tem de esperar por uma partida.

No dia 28 de maio é comemorado o Dia do Hambúrguer. A iguaria teria surgido em 1904 na feira mundial de Saint Louis, nos Estados Unidos. Foi nessa época que o lanche realmente foi visto como um produto a ser comercializado e compartilhado com amigos. No Brasil, teria chegado na década de 50 em sua versão mais simples: pão, carne e queijo. Sua popularidade cresceu tanto que, segundo levantamento realizado pela Hubster (plataforma que presta suporte para serviços de entregas a restaurantes) em 16 capitais brasileiras, uma pesquisa contabilizou que a comida mais pedida no primeiro semestre do ano passado foi a iguaria, com cerca de 583.317 pedidos mensais.

Hambúrguer é um dos pedidos mais procurados pelos fãs de futebol nos estádios Foto: Gabriel Martins

Em São Paulo, o Allianz Parque é um dos estádios que vêm investindo na operação. Instalado no anel superior do estádio do Palmeiras, há um restaurante chamado Braza Gastronomia. Ele tem como foco carnes e pescados assados na churrasqueira. Mas entre suas opções, há o hambúrguer do Braza (R$ 58), com três recheios: cebola caramelizada e queijo Figueira, caqui fermentado e queijo Alvorada e pimenta preta e queijo Tulha.

No Rio, o Vasco lançou em fevereiro sua hamburgueria oficial “Vasco Delivery”. O cardápio, cujos lanches fazem homenagens a ídolos que passaram pelo time, como Roberto Dinamite, possui algumas opções e até hambúrgueres veganos. Estima-se que perto de mil unidades possam ser vendidas por jogo.

O Juventude possui a estação Jaconera, localizada no Estádio Alfredo Jaconi. O local foi pensado exclusivamente para torcedores mais fanáticos que querem fazer um “aquecimento” antes das partidas. Com um cardápio típico dos estádios de futebol e preços acessíveis, um dos destaques é o hambúrguer smash (R$ 25). Pais e filhos se divertem no local. Além do lanche, sucos e refrigerantes são vendidos com copos personalizados.

“A estação Jaconera, além de ser um espaço agradável, cria uma relação mais próxima do torcedor com o clube e proporciona novas rendas para o Juventude. O hambúrguer é a comida que mais vendemos em dias de jogos, é um lanche prático, rápido de fazer e que está ligado a cultura gastronômica dos estádios de futebol”, diz Madeline Juber, coordenadora de marketing do Juventude.

Presente nos estádios de grandes clubes de futebol, a Soccer Hospitality, uma agência especializada na gestão dos camarotes como, por exemplo, Boteco Santista (Vila Belmiro), Fiel Zone (Neo Química Arena), Camarote dos Ídolos (Morumbi) e Timbu Zone (Estádio dos Aflitos), oferece um serviço de alta gastronomia ao disponibilizar comida e bebida à vontade. “A produção dos hambúrgueres demanda boa parte da nossa operação nos camarotes. É um lanche prático e comum. Por ser um dos mais populares, também é uma opção que nos possibilita realizar ações comerciais e parcerias com players do mercado”, diz Léo Rizzo, CEO da empresa.