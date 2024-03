Hamilton desabafa após marca negativa na Austrália: ‘Inconsistências mexem com a cabeça’

A explicação do piloto passa pela instabilidade do carro da Mercedes quando algo joga contra. Nesse caso específico, o vento. Hamilton admite, porém, que George Russell fez melhor trabalho e por isso terminou com resultado mais satisfatório e larga na sétima colocação.

“Senti que o carro estava ótimo no TL3. Estávamos bem ali com os outros caras e, aí, na classificação, as inconsistências do carro mexem com a sua cabeça”, apontou. “George fez um bom trabalho, e é isso que preciso tentar fazer amanhã”.