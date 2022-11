Harry Kane vai ser submetido a exames médicos por causa de lesão no tornozelo

Publicidade

O inglês Harry Kane é mais um astro da Copa do Mundo do Catar com problemas físicos. O craque da Inglaterra será submetido a exames médicos, nesta quarta-feira, em Doha, por causa de uma lesão no tornozelo direito sofrida durante a goleada imposta pela Inglaterra, por 6 a 2, diante do Irã, na primeira rodada do Grupo B.

Kane deixou o gramado, aos 29 minutos do segundo tempo, depois de receber uma entrada violenta de Morteza Pouraliganji. O inglês já tinha uma proteção no tornozelo.

Harry Kane sentiu lesão no tornozelo em duelo contra o Irã. Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Com isso, Kane se torna uma dúvida na escalação do técnico Gareth Southgate para o próximo jogo do English Team no Mundial, sexta-feira, diante da Alemanha. Após o jogo com o Irã, o treinador despistou, ao afirmar que o atleta estava “bem”.

Kane foi o goleador da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com seis gols e levou a Inglaterra à semifinal, quando perdeu para a Croácia por 2 a 1 na prorrogação. Ele está a quatro gols de igualar Gary Lineker, o maior artilheiro inglês em Copas do Mundo.

Kane também pode se tornar o maior goleador da história da seleção inglesa. Hoje, o posto é ocupado por Wayne Rooney, com 53 gols em 120 jogos, mas Kane vem logo atrás com 51 em 75 partidas, batendo números de Bobby Charlton, dentre outros nomes históricos.