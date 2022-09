Harry Kane pede apoio após o rebaixamento da Inglaterra na Liga das Nações

Capitão da seleção e um dos grandes nomes do futebol inglês, o atacante Harry Kane entrou no circuito para pedir apoio à seleção de seu país após a equipe ter sido rebaixada à divisão B da Liga das Nações. “Não entrem em pânico. Claro que entendemos a frustração dos torcedores. Também sou torcedor da Inglaterra, esteja jogando ou não”, disse o jogador em entrevista ao jornal inglês Daily Telegraph.

A queda foi sacramentada após derrota de 1 a 0 para a Itália na última sexta-feira. Em cinco jogos, os ingleses acumularam dois empates e três derrotas, marcaram apenas um gol e sofreram sete. O reflexo dessa campanha pífia é a lanterna do Grupo 3 com apenas dois pontos.

O time inglês ainda enfrenta a Alemanha pela última rodada da fase de grupos, mas a partida é apenas mero cumprimento de tabela. O discurso do atacante do Tottenham ao pedir apoio remete à Copa do Mundo do Catar, próxima competição dos ingleses.

Gareth Southgate e Harry Kane durante jogo contra a Itália pela Liga das Nações. Foto: Alberto Lingria / REUTERS

“Compreendo a situação, mas nós vamos ser julgados por aquilo que acontecer no Mundial. Se tivermos sucesso, então acredito que as pessoas não vão estar preocupadas com o que aconteceu (rebaixamento). Sabemos que os resultados não foram os esperados, mas vamos melhorar”, completou o jogador.

A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Catar, que conta também com as seleções dos Estados Unidos, Irã e País de Gales. A estreia acontece no dia 21 de novembro em duelo com o Irã.