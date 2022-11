Hazard minimiza faltas sofridas na Copa e cita Neymar e Vinícius Junior como exemplo

Publicidade

Um dos jogadores mais caçados na vitória da Bélgica por 1 a 0 sobre o Canadá, o meia Eden Hazard citou Neymar e Vinícius Junior para explicar o seu estilo de jogo e minimizar as faltas sofridas. A afirmação ganhou as manchetes logo após a seleção brasileira divulgar que seu camisa 10 perderá o segundo jogo da equipe na Copa do Mundo por causa de uma lesão sofrida no tornozelo no triunfo sobre a Sérvia. Uma falta tirou Neymar do próximo jogo.

“Eu sempre digo que, quando sofro uma falta, isso significa que estava com a bola. Então, isso é bom. Ficar com a bola e sofrer faltas é uma característica do meu jogo. Acho que todos os jogadores que ficam muito com a bola, como eu, Neymar e Vinícius Junior, recebem muitas faltas. Temos de saber lidar com isso. Mas, sinceramente, não vejo problemas”, disse Hazard.

Questionado sobre as chances da Bélgica nesta Copa, Hazard admitiu também que a seleção belga está mais experiente e mais bem preparada do que estava na Rússia, quatro anos atrás, quando eliminou o Brasil.

Eden Hazard minimiza faltas sofridas na Copa do Mundo do Catar. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

“Para ser sincero, acho que tínhamos mais chances de vencer quatro anos atrás. O time era melhor, mas ainda temos qualidade para vencer jogos e ganhar a competição. Temos alguns caras muito bons. Temos o melhor goleiro do mundo (Courtois), um dos melhores meias do mundo (De Bruyne) e bons atacantes. Temos boas chances. É tudo ligado à mentalidade. Temos o desejo de ganhar. Você precisa aproveitar o jogo. Tentar vencer e ver o que vai acontecer”, completou o belga.

O meia, acostumado a enfrentar lesões, minimizou também as críticas que vem recebendo nos últimos anos. Ele vem tendo poucas oportunidades no Real Madrid e já admitiu que não está tão bem fisicamente quanto na Copa da Rússia.

“A resposta que tenho a dar é simples: tenho de jogar bem em todos os jogos para que todos fiquem felizes e possamos fazer algo de bom. Eu sempre disse que quanto mais jogos eu jogar, melhor estarei. E a Bélgica pode ganhar a Copa do Mundo se Eden for bem. Se não, será mais difícil”, disse.

A Bélgica é a líder do Grupo F, com três pontos, seguida por Croácia e Marrocos, ambos com um. O Canadá ainda não pontuou na chave. O próximo adversário da Bélgica é o Marrocos, em jogo marcado para este domingo, às 10h (horário de Brasília), no El Thumama.