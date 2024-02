Hazard se compara a Cristiano Ronaldo, gera polêmica e analisa Neymar e Messi

O belga Eden Hazard gerou polêmica neste sábado ao se comparar a Cristiano Ronaldo. A declaração se referindo ao atacante português foi dada em entrevista à revista France Football. “O Cristiano Ronaldo é um jogador maior do que eu, mas, em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor do que eu.”

Hazard se aposentou no fim de 2023, aos 32 anos. Seu último time foi o Real Madrid, no qual chegou com status de estrela vindo do Chelsea, em 2019, e teve passagem apagada. Hazard disse ainda que Neymar “talvez” tenha sido melhor do que ele e que o Lionel Messi é incomparável. “É único em termos futebolísticos. Acho que é o maior da história, impossível tirar isso dele.”

Eden Hazard em ação em jogo entre Bélgica e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2014, em São Paulo. 26/06/2014 Foto: JF Diorio/ Estadão

Com 167 gols em 623 partidas como profissional, o belga reconheceu que não teria capacidade de ter uma carreira como a de Cristiano Ronaldo, que aos 38 anos segue na ativa no Al-Nassr. “Ficar uma hora em banho gelado depois de um treino? Não. Preferia ficar em paz, com os meus amigos, jogando cartas e bebendo uma cerveja. A minha recuperação era brincar com os meus filhos no jardim. Se eu tivesse sido como o Cristiano Ronaldo, que é o exemplo de um bom futebolista, teria um ‘burnout’.”

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...