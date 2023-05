Borussia deixa título alemão escapar na última rodada e Bayern é campeão pela 11ª vez consecutiva

Foi na última rodada e com uma combinação ‘maluca’ de resultados, mas o Bayern de Munique se sagrou campeão do Campeonato Alemão de 2022-2023, seu 11º título consecutivo, neste sábado, dia 27. O time de Thomas Tuchel chegou à última rodada desacreditado, já que dependia de um tropeço do rival Borussia Dortmund em casa contra o Mainz para chegar à liderança e ficar com a taça. Parecia improvável de isso acontecer.

Os bávaros, como são chamados, venceram o Colônia com um gol de Jamal Musiala, aos 44 minutos do segundo tempo, momentos depois de sofrerem empate que os afastava do troféu, já que só a vitória importava. O Borussia, por sua vez, empatou em 2 a 2 e perdeu o campeonato no saldo de gols.

Emre Can lamenta perda do título alemão pelo Borussia Dortmund; equipe dependia apenas de si mesma. Foto: Ina Fassbender/AFP

O jogo no Signal Iduna Park começou como um verdadeiro ‘pesadelo’ para o Borussia. Logo aos 15 minutos, Andreas Hanche-Olsen abriu o placar para os visitantes, que ampliaram pouco tempo depois, aos 24 com Karim Oninisiwo. A partir disso, virou drama.

Os donos da casa tiveram de se lançar ao ataque e não tinham mais tempo para aplicar seu estilo de jogo com calma. Por isso, abusaram dos cruzamentos na área, lembrando o velho futebol alemão das décadas de 80 e 90. O primeiro tempo terminou em 2 a 0, o que dava a eles muito pouco tempo para a virada.

No RheinEnergieStadion, casa do Colônia, o Bayern cumpria sua obrigação e ganhava desde os oito minutos de partida, quando Coman abriu a contagem. Caso não quisesse depender da vitória, Terzić precisava de um empate dos mandantes. Faziam a sua parte e acompanhavam com atenção o jogo do rival. Os dois jogos eram os únicos que interessavam os torcedores.

De volta ao Signal Iduna Park, o Borussia teve um lapso de esperança com o gol de Raphael Guerrero, aos 24 do segundo tempo. Momentos depois, o estádio explodiu de alegria com a notícia de que Dejan Ljubicic havia empatado o duelo com o Bayern, restando menos de dez minutos para o fim do tempo regulamentar.

No entanto, o sonho acabou com o gol decisivo de Musiala, aos 44 do segundo tempo, e a vitória confirmada dos rivais. Süle ainda marcou aos 51 em Dortmund, deixando o campeonato em aberto por mais alguns segundos, mas o árbitro encerrou a partida e decretou o título bávaro.

HEGEMONIA DE DEZ ANOS

Com o resultado, o Bayern chegou ao seu 33º título do Campeonato Alemão e o 11º consecutivo, mantendo uma hegemonia que dura desde a temporada de 2012-2013. Curiosamente, o último campeão antes dele foi o próprio clube de Dortmund, que venceu em 2010-2011 e 2011-2012 sob o comando de Jürgen Klopp.

Classificaram para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada o RB Leipzig e o Union Berlin, que chegou a liderar a tabela nas primeiras rodadas, além dos dois primeiros colocados. Os rebaixados foram Schalke 04 e Hertha Berlin, enquanto o Stuttgart disputará uma repescagem para se manter na primeira divisão.