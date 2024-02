Heidenheim x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder absoluto da Bundesliga, o Bayer Leverkusen tem mais um desafio pela frente para romper a hegemonia do Bayern de Munique. Após bater de forma categórica os bávaros, o time de Xabi Alonso mede forças com o Heidenheim, fora de casa, neste sábado, às 11h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do torneio nacional.

O Bayer Leverkusen ocupa a liderança da Bundesliga, com 55 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, Bayern de Munique. O Heidenheim faz campanha razoável e aparece na 10ª colocação, com 27 pontos, distante da zona de rebaixamento, mas ainda com chances de buscar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Heidenheim recebe o líder Bayer Leverkusen pela Bundesliga neste sábado. Foto: Arte/Estadão

HEIDENHEIM x BAYER LEVERKUSEN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA BUNDESLIGA

DATA : 17/02 (sábado).

: 17/02 (sábado). HORÁRIO : 11h30 (de Brasília).

: 11h30 (de Brasília). LOCAL: Voith-Arena, em Heidenheim.

ONDE ASSISTIR HEIDENHEIM x BAYER LEVERKUSEN AO VIVO

OneFootball (app)

Nosso Futebol (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO HEIDENHEIM

HEIDENHEIM: Müller; Busch, P. Mainka, Gimber e Föhrenbach; Maloney; Dinkci, Schöppner e Beste; Kleindienst e Pieringer. Técnico: Frank Schimdt.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYER LEVERKUSEN

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Stanisic, Tah e Hincapié; Frimpong, Andrich, G. Xhaka e Grimaldo; Hofmann, Schick e Wirtz. Técnico: Xabi Alonso.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE HEIDENHEIM E BAYER LEVERKUSEN

10/02 - Werder Bremen 1 x 2 Heidenheim - Bundesliga

- Bundesliga 10/02 - Bayer Leverkusen 3 x 0 Bayern de Munique - Bundesliga