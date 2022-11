‘Hermanos’ driblam crise econômica e invadem o Catar atrás da Argentina e de Messi na Copa

Publicidade

Qualquer um imaginaria que um país cuja moeda se desvalorizou em 380% nos três últimos anos, que tem aplicado severos e crescentes controles cambiais, que impõe impostos e retenções de até 100% sobre o valor do dólar oficial, que convive com cerca de 100% de inflação anual e que acabou com a possibilidade de compras parceladas funcione como uma barreira intransponível para que os seus torcedores viajem ao Catar para a Copa do Mundo. Pois é exatamente o contrário que acontece com a Argentina.

Argentina, de Messi, estreia contra Arábia Saudita para igualar recorde da Itália

Segundo informações da Fifa, os argentinos são os sul-americanos que mais demandaram entradas para os jogos do campeonato mundial, ficando, inclusive, dois postos acima dos brasileiros, outro povo fanático com uma população (215 milhões de habitantes) quatro vezes e meia acima da Argentina (47 milhões), mesmo sendo o real a moeda que mais se valorizou até outubro de 2022 e o Brasil um país sem barreiras cambiais, o contrário da Argentina.

Depois de começar o ano como o país que mais entradas demandou, a Argentina terminou em sétimo lugar no ranking mundial, com 61.083 entradas, sem considerar os argentinos que vivem no exterior e que compraram através dos seus atuais países de residência. Antes da Argentina, aparecem Catar, Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, México e Emirados Árabes Unidos. Depois da Argentina, França, Brasil e Alemanha.

É difícil saber ao certo quantos argentinos saíram do país rumo ao Catar porque a maioria comprou trechos independentes, através de passagens avulsas, à medida que juntavam dinheiro, mas as autoridades locais calculam que, pelo menos, 35 mil passageiros partiram de Buenos Aires tendo Doha como destino final. O cálculo não inclui caminhos alternativos através de outros países vizinhos nem argentinos no exterior.

Mas como fazem os argentinos para driblar as dificuldades, embalados pelo entusiasmo com uma seleção sobre a qual repousam as esperanças de uma alegria diante da profunda crise econômica?

As estratégias são mais ou menos estritas de acordo com a classe social, mas todas implicam esforços para juntar o máximo possível de dinheiro, melhorar o valor do peso argentino que se derrete aceleradamente, antecipar-se permanentemente às medidas cada vez mais restritivas do governo, conseguir rotas alternativas de voo e hospedagem econômica.

Lautaro Iparraguirre, de 25 anos, com o pai

CATAR EM VEZ DE CASA PRÓPRIA

Jonatan Luna, de 32 anos, vive de bicos, tendo os ofícios de pintor de paredes e de ocasional taxista como os principais. Decidiu cumprir o sonho de ir a uma Copa do Mundo há dois anos e meio. Usou todas as reservas que tinha, intensificou os bicos e restringiu todos os gastos ao máximo. Diante da impossibilidade de parcelar as passagens aéreas, esperou cada promoção para a compra e para a troca de milhas. As passagens aéreas foram adquiridas por trechos Buenos Aires-Paris-Cairo-Doha.

“Eu duvidava entre ir ao Catar ou ter a minha própria casa, começando por um terreno. Neste país, tudo é muito complicado. O meu dinheiro perdia valor todos os dias. Não sabia o que fazer. Resolvi apostar no sonho de ir à Copa. A casa virá depois quando der para juntar dinheiro ou continuarei a alugar a vida toda”, explica Jonatan ao Estadão. “Gastei tudo o que tinha. Terei de começar do zero quando voltar. Entre conseguir entradas, hospedagem, descobrir o caminho mais barato e com menos restrições por covid, foi uma dor de cabeça impressionante. Mas, se você me quer saber, não me arrependo de nada. Valeu demais.”

O dinheiro foi juntado aos poucos. Cada extra, tornava-se dólares com a ajuda de cada amigo que podia conseguir dólares mais baratos. “Num mês, comprava 90 dólares; noutro, 30. Até 5 ou 10 dólares. O que desse. Tudo passo a passo, grão a grão. Para comprar 200 dólares no ano passado, eu trabalhei durante dois meses. Neste ano, para o mesmo montante, precisei trabalhar durante três meses e meio. A primeira passagem eu comprei em setembro do ano passado. Se fosse hoje, com a atual situação do país, não poderia viajar”, compara.

O ranking da Fifa que coloca a Argentina como uma das principais demandantes de entradas não surpreende Jonatan, apesar das dificuldades econômicas da Argentina cuja inflação e desvalorização só não são piores do que Zimbábue, Líbano, Venezuela e Sudão, todos países que não estão na Copa do Mundo.

“O argentino está completamente louco. Eu pensava que estava louco até que vi gente vendendo um carro ou um terreno para poder viajar. Vendendo uma segunda casa ou um segundo terreno para ir ao Catar. Um argentino hoje em dia é capaz de tudo. Sabendo que é o último Mundial de Messi, como a nossa seleção está jogando, estamos unidos todos os argentinos. Os estrangeiros não vão poder entender porque é preciso senti-lo para entendê-lo”, reflete.

VIVER EM FUNÇÃO DO CATAR

De Salta, no extremo Norte da Argentina, a 1.500 Km de Buenos Aires, Christian Cardozo, de 44 anos, adotou três estratégias básicas, além de restringir saídas e gastos pessoais. Aderiu-se a um clube de milhas, passou a morar num apartamento em cima da casa dos pais e aumentou a carga de trabalho, adotando o turno da madrugada numa função que ninguém queria.

“E distribuía panificados a bares e restaurantes da manhã à noite. Passei a distribuir também aos hotéis, a partir das 3 da manhã, porque ninguém queria pegar esse trabalho. De trabalhar oito horas por dia, passei a trabalhar doze ou quatorze. Trabalho de segunda a segunda, sem descanso. Vi nesse trabalho extra a chance de ir ao Catar”, indica Christian ao Estadão.

Os esforços começaram há três anos, pouco depois da Copa do Mundo na Rússia, à qual Christian também foi. Além do trabalho extra para gerar dinheiro, era preciso economizar. Nada de saídas nem de férias. A separação da ex-esposa o levou de volta para a casa dos pais. E a falta de parcelamento o levou a um clube de milhas. “No Catar, vou dividir o quarto com um amigo argentino que mora nos Estados Unidos. Tenho hospedagem para os primeiros 10 dias. Depois, verei o que fazer. Espero que fiquem menos pessoas depois da fase de grupos”, aposta.

Para diminuir gastos, Leonel Cerrudo faz um périplo: Buenos Aires-Nova Iorque-Madri-Istambul-Doha

DÓLAR CATAR

São tantos os argentinos rumo ao Catar que, em outubro, o governo criou o chamado “dólar Catar”, um imposto de 25% que se soma a outros 75% para todos os que gastarem mais de 300 dólares com o cartão de crédito. O objetivo do governo argentino é preservar as escassas reservas do Banco Central, forçando os viajantes a usarem dólares paralelos e encarecendo a viagem. Enquanto o dólar oficial está em 170 pesos, o dólar-Catar duplica a 340 pesos e o paralelo situa-se em 308 pesos.

“Esse ‘dólar Catar’ impacta muito no bolso. Por sorte, a minha hospedagem e as entradas já estavam pagas. Só precisarei gastar com comida e algum gasto local para o qual vou levar dólares em espécie. O cartão de crédito vai ficar apenas para casos de extrema emergência”, diz Christian.

“Essas medidas repentinas que o governo toma só encarecem a viagem. Nesse caso do ‘dólar-Catar’ a viagem aumentou em 25% em questão de dias. Vivemos numa corrida permanente contra as medidas cada vez mais restritivas, antecipando pagamentos para congelar valores. Para poder driblar as medidas econômicas, eu comecei a economizar em outra moeda desde o final da Copa da Rússia, sabendo que a economia tenderia a se complicar”, aponta ao Estadão Leonel Coconier, de 39 anos.

Assistente num escritório de advocacia, Leonel decidiu viajar a todas as Copas do Mundo enquanto estava na do Brasil. “Desde então tornou-se um vício. Decidi não perder mais nenhum Mundial. É como uma filosofia de vida. Para isso, deixo de comprar coisas, deixo de viajar de férias, deixo de sair. Tudo gira em torno da próxima Copa do Mundo”, conta. “Ao retornar da Rússia, eu vendi o meu carro para pagar os gastos que restavam. E depois já não voltei a comprar outro carro. Diretamente economizei para poder viajar agora ao Catar”, exemplifica.

“As medidas econômicas do país, obviamente, nos afetam, mais ainda agora depois desse ‘dólar-Catar’. O objetivo era não levar dólares em espécie e pagar através do cartão de débito, usando o dólar oficial, muito mais barato do que o paralelo. Agora, vou ter de diminuir um monte de gastos lá ou pensar em gastar o mínimo indispensável. Por sorte, só me falta a parte de refeições e dos gastos diários lá. Não estou nem um pouco satisfeito. Se eu tivesse planejado viajar um ou dois meses antes da Copa, não poderia. Infelizmente, é assim”, desabafa Leonel Cerrudo, de 33 anos.

Para diminuir gastos, Leonel faz um périplo: Buenos Aires-Nova York-Madri-Istambul-Doha. “Fiz também enormes esforços para conseguir hospedagem. Graças a Deus a Fifa também colocou hospedagens muito baratas. Então, foi questão de encontrar amigos para dividir”, relata.

BARWARGENTO

A maioria dos argentinos vai ficar no conjunto habitacional Barwa Barahat Al Janoub, especialmente construído para este Mundial. Esse complexo a 25 Km ao Sul de Doha é a hospedagem mais econômica no Catar. São quartos para duas pessoas a partir de 84 dólares. Os argentinos ocuparam tanto as unidades que rebatizaram o condomínio para “Barwargento”, criando um perfil no Instagram com mais de 4 mil seguidores. Outro perfil de torcedores argentinos no Catar é o “Hinchas argentinos” com 26 mil seguidores.

Ao longo do ano, esses dois grupos ajudaram os seus integrantes na troca de informações por alternativas mais baratas de voo, de compra de dólares e no encontro de desconhecidos para dividir quartos. “Eu não teria conseguido sozinho”, conclui Jonatan Luna. “Para conseguir subir nessa ‘Scaloneta’, você recorta todos os gastos e deixa de fazer muita coisa, concentrando-se no que é importante”, resume Leonel Cerrudo.

SCALONETA E MESSI

“Scaloneta” é um termo surgido durante a Copa América no Brasil em 2021 na qual a Argentina sagrou-se campeã, depois de 28 anos de jejum no torneio continental. O vocábulo remete a ideia de um coletivo conduzido pelo técnico Lionel Scaloni, através do qual vão os jogadores rumo ao campeonato, embalados pela torcida.

“Eu explico esse furor pela seleção argentina através de uma única palavra: Messi. Todos querem ver o Messi. No dia em que Messi não jogar mais pela Argentina, no próximo Mundial, seguramente vão sobrar entradas para os jogos da Argentina. É uma loucura o que gera ter o melhor jogador do mundo. Tão simples quanto isso”, orgulha-se Leonel Cerrudo. “Boa parte dessa loucura é porque pode ser a última oportunidade de ver Messi jogar pela seleção”, concorda Jonatan.

Para Jonatan, a paixão foi o grande motor da perseverança. O seu ritual diário inclui vestir-se sempre com roupas esportivas da seleção argentina, pendurar uma bandeira na grade da entrada da sua casa, assistir ao resumo da última conquista da seleção argentina, a Copa América contra o Brasil no Maracanã em 2021, e ouvir alguma canção alusiva a Diego Maradona, tatuado num braço, ou a Lionel Messi, tatuado no outro.

“Meu amor pela seleção argentina é maior do que qualquer coisa. Eu gosto tanto do Messi quanto dos meus pais. Quando a Argentina joga, para mim, é um dia sagrado. Minha irmã fez uma festa de aniversário quando a Argentina jogava um amistoso. No meio do aniversário, interrompi a festa para ligar a TV. Vivo vestido de seleção argentina. Se me convidarem para um aniversário, peço para ir vestido assim”, ilustra Jonatan.

“Acredito que a paixão pelo futebol dos argentinos seja também uma maneira de atenuar um pouco a crise econômica, procurar uma saída por outro lado e não sofrer por essa dificuldade”, acrescenta o gerente de empresa Lautaro Iparraguirre, de 25 anos.

FERRAMENTA DE VIDA

Esse jovem de Baradero, a 150 Km a noroeste de Buenos Aires, era jogador semi-profissional de futebol, quando, em 2019, descobriu que tinha câncer no pulmão direito. Passou por cirurgias. Depois da pior de todas, aquela de seis horas para retirar o pulmão afetado, fez uma promessa.

“Quando acordei da anestesia, passou pela minha cabeça dizer ao meu pai, antes da quimioterapia, que se eu me curasse, iríamos à Copa do Mundo. Fiz quimioterapia. Fui dado de alta. E agora vamos à Copa do Mundo. Passamos três anos planejando a viagem. Foi uma maneira de encontrarmos forças nós dois para continuarmos por tudo o que viria depois. Foi a minha ferramenta de saída”, descreve, vitorioso, Lautaro ao Estadão.

“A quantidade de argentinos nesta Copa do Mundo, para mim, tem a ver com a paixão pelo futebol com a qual vivemos na Argentina no dia-a-dia. É uma paixão que herdamos desde pequeninos e, justamente, nos momentos difíceis, encontramos a saída através do futebol”, acredita Lautaro.