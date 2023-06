Hernanes quer ser ‘mensageiro da fé’ e propõe nova interpretação da Bíblia

Acompanhado geralmente de ao menos dois livros nos deslocamentos e viagens para treinos e jogos quando era atleta profissional, Hernanes tinha o hábito de escrever o que pensava. Gostava de tomar nota e tinha, em seu celular, mais de 100 anotações “das coisas que aprendia e percebia”. O que ele não tinha, em meio à atribulada rotina de um jogador de futebol, era tempo.

Em maio de 2022, Hernanes se aposentou dos gramados e decidiu colocar no papel uma ideia que lhe surgiu durante a pandemia ainda. O confinamento forçado devido à covid-19 lhe ajudou a intensificar o gosto pela escrita e pela religião. Leitor assíduo da Bíblia desde os 15 anos, o ídolo do São Paulo decidiu que escreveria uma obra religiosa. Nasceu, então Carta do Profeta.

“Na pandemia me aconteceu um estalo, algo que não tinha percebido”, conta Hernanes em entrevista ao Estadão de Turim, onde vive com a família. “Na primeira noite escrevendo, eu não dormi. Quando era 5h da manhã, fui reler o que tinha escrito e falei: ‘caraca, ficou muito bom’”. Nesta sexta-feira, 16, Hernanes estará na livraria Cultura, na Avenida Paulista, autografando exemplares.

Criado em um lar católico no interior de Pernambuco, o “Profeta”, apelidado assim por encaixar provérbios bíblicos em suas insólitas declarações, analisa na obra o Velho e o Novo Testamentos e propõe uma nova interpretação da Bíblia, sem paradigmas. Ele se dispõe a ser um “mensageiro da fé” ao estimular a crença alheia sem julgamentos.

A gente interpreta a Bíblia hoje com o mesmo paradigma de 2 mil ano atrás. Não, está errado esse paradigma. Hernanes, ex-jogador do São Paulo e autor de 'Carta do Profeta'

“A mensagem eu quero passar é a de resgatar o sentido original do que é o Evangelho, do que a mensagem de Jesus e do que é a fé”, explica o ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira. Por não ser do “clero religioso”, ele entende ter mais liberdade para se mover entre antagonismos, como espiritualidade e ciência, e ser ousado em suas abstrações.

Continua após a publicidade

“Eu proponho uma metamorfose na maneira de pensar a Bíblia”, afirma. “A gente interpreta a Bíblia hoje com o mesmo paradigma de 2 mil ano atrás. Está errado esse paradigma. Enquanto não mudar isso, a gente não consegue enxergar a beleza e a originalidade do Evangelho”, reflete o Profeta.

O pernambucano com passagens bem-sucedidas por São Paulo e pelo futebol italiano enfatiza que sua obra, escrita inteiramente por ele, não é um tratado teológico. Longe disso. Ele escreveu com a intenção de ser, mesmo, uma carta, com seus pensamentos religiosos que acha oportuno transmitir. Ao expor alguns deles, ele para, pensa, faz digressões e divaga sobre os milagres de Jesus, o Novo e o Velho Testamentos e cita versículos bíblicos. “A Bíblia é muito linda porque é escrita por vários escritores. Você vai juntando as peças e forma o quebra-cabeça”, diz.

Hernanes não pretende trabalhar com futebol no momento nem retornar ao Brasil. Ele se tornou empresário quando ainda jogava e seu plano é continuar tocando os empreendimentos da Itália. Ele é dono de três restaurantes.

O ex-atleta administra à distância uma churrascaria uruguaia no Estádio do Morumbi em sociedade com o amigo e ex-jogador Diego Lugano, um bistrô italiano em Turim e um outro pequeno restaurante italiano localizado dentro do que é sua maior paixão, a vinícola Ca’Del Profeta, situada em Montaldo Scarampi, uma pequena comuna italiana de 700 habitantes da região do Piemonte, norte da Itália.

A minha intenção é lhe dar uma nova proposta de ver o mundo, um novo entendimento de ver Deus. Como falei antes, é experimentar uma verdadeira metanoia, uma mudança de lógica e de mente Hernanes, ex-jogador do São Paulo e autor de 'Carta do Profeta'

Aberta desde 2015, a vinícola produz anualmente cerca de 10 mil garrafas. Lá, Hernanes é mais do que o chefe. “Eu trabalho como sommelier e sou o chefe também. Estamos em 11 pessoas. Então, é a mesma coisa do que treinar um time de futebol”, compara.

Continua após a publicidade

O vinho é a fonte de renda do ídolo são-paulino e uma paixão despertada no ex-jogador quando ele defendeu a Lazio. A bebida faz parte, segundo ele, da ideia central de seu livro. “É o vinho que representa o sangue de Jesus. O sangue, que fala do bom vinho que Deus guardou esperando o momento certo para enviar ao seu filho”, explica, lançando mão de uma alegoria. “Tem essa combinação que é maravilhosa que Jesus morreu, mas ele morreu na cruz, no madeiro, né? O vinho escorreu, ele passou pela madeira”.

FICHA TÉCNICA

Título: Carta do Profeta

Carta do Profeta Autor: Hernanes

Hernanes Editora: Grupo Citadel

Grupo Citadel Páginas: 176

176 Preço: R$ 49,90

R$ 49,90 Onde encontrar: Amazon