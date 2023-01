Hernanes sofre lesão na coxa e só deve voltar à Juventus em 2016

O brasileiro Hernanes será desfalque para a Juventus ao menos pelas próximas três semanas. O clube de Turim anunciou nesta segunda-feira que o meia sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória sobre o Milan, no último sábado, e só deve voltar ao futebol no ano que vem.Hernanes se contundiu no primeiro tempo do triunfo por 1 a 0, conseguiu se manter em campo até o intervalo, mas não retornou para o segundo tempo. Depois dos exames médicos, a Juventus confirmou a gravidade da lesão, "um rompimento de primeiro grau do músculo adutor da coxa do meio-campista".O mais provável é que Hernanes só volte a atuar em 2016. Em teoria, o jogador teria condições de jogo novamente na semana do duelo diante do Capri, dia 20 de dezembro, o último antes da pausa para o ano novo. Mas por conta do longo afastamento, a Juventus só deverá voltar a utilizá-lo em 2016.