Herói da Coreia do Sul, Hwang agradece confiança de Son antes de classificação às oitavas da Copa

A Coreia do Sul conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo com grande dose de emoção ao vencer Portugal por 2 a 1, com um gol nos acréscimos da partida. Principal nome da seleção asiática, Son puxou rápido contra-ataque e, enquanto era marcado de perto por três adversários, achou um passe milimétrico para o atacante Hwang tocar na saída do goleiro Diogo Costa. Costa. Após a partida, o herói sul-coreano destacou o papel motivador do companheiro de equipe.

“Antes da partida, Son me disse que eu iria criar algo hoje. Ele falou que o time confiava em mim. Quando Son pegou a bola, eu estava convencido de que ele passaria para mim e foi um passe excelente. Facilitou meu trabalho. Como coreano, estou extremamente orgulhoso e gostaria de agradecer a todos os torcedores. Estou feliz por poder dar este presente a eles”, disse Hwang.

Hwang exibe a bandeira da Coreia do Sul após a classificação às oitavas da Copa.

O atacante, que também veste a camisa do Wolverhampton, do Campeonato Inglês, perdeu os dois primeiros jogos da seleção sul-coreana na Copa por tratar uma lesão muscular. Com a equipe precisando da vitória, ele precisou entrar no segundo tempo e virou o herói da partida. A Coreia do Sul avançou às oitavas na segunda posição do grupo e enfrenta o primeiro colocado da chave do Brasil.

“Eu só queria contribuir depois de perder os dois primeiros jogos. Ainda era um risco para mim jogar hoje, mas não me importo com o que acontece comigo fisicamente”, explicou.

Essa é a primeira vez desde 2010 que os sul-coreanos se classificam para o mata-mata do Mundial. Na edição da África do Sul, a equipe caiu nas oitavas para o Uruguai após perder por 2 a 1. A melhor campanha na história foi o quarto lugar na Copa de 2022, quando o país foi co-sede junto do Japão.