Hervé Renard rasga elogios a Szczesny após derrota da Arábia Saudita: ‘Decidiu a partida’

A derrota da Arábia Saudita para a Polônia, por 2 a 0, neste sábado teve dois personagens principais, segundo o treinador saudita, Hervé Renard: Szczesny e Lewandowski. Decisivos, os jogadores foram cruciais para assegurar a vitória polonesa na Copa do Mundo - o goleiro fez duas defesas na mesma cobrança de pênalti e o artilheiro sacramentou a vitória, ao marcar seu primeiro gol em Mundiais.

“Ele (Szczesny) decidiu a partida. É um ótimo goleiro. Ninguém o descobriu ontem”, afirmou Renard, em entrevista coletiva após a derrota. “Devíamos ter empatado o jogo antes do intervalo. Com certeza mudaria muito (o rumo do jogo), mas aconteceu de outra forma”, continuou.

A Polônia abriu o placar com Zieliński, aos 39 minutos, em assistência de Lewandowski. Já nos acréscimos, Szczesny fez dois milagres para segurar a vitória polonesa: defendeu o chute de Al Dawsari e a finalização de Al-Burayk, no rebote, com a ponta dos dedos. A maior defesa de um goleiro neste Mundial até agora.

Hervé Renard lamentou derrota para a Polônia, após importante vitória diante da Argentina na primeira rodada. Foto: Matthew Childs/Reuters

“Hoje não tivemos sucesso, embora tenhamos trocado muitos passes fantásticos. É uma pena, mas continuo orgulhoso da minha equipe”, afirmou. A Arábia Saudita teve 63% de posse de bola contra a Polônia e trocou 533 passes na partida deste sábado.

O Estádio Cidade da Educação recebeu milhares de sauditas neste sábado, empolgados com a possibilidade de a seleção avançar às oitavas de final em caso de vitória. “Eu sei que o mais importante para a maioria de vocês é o resultado. Ainda estamos vivos, estamos no jogo. Jogaremos até o último segundo desta Copa do Mundo, nunca iremos desistir. Espero que os torcedores nos ajudem nisso. Gostaria de ver o estádio cheio de verde novamente”, afirmou Renard.

Além disso, o treinador também exaltou Lewandowski, atacante que sacramentou a vitória da Polônia com o segundo gol do jogo. “Eu poderia falar sobre ele (Lewandowski) por uma hora. É um grande atacante. Uma pena que hoje não conseguimos detê-lo.”

Uma das sensações da Copa após a vitória contra a Argentina, a Arábia Saudita não conseguiu repetir seu ímpeto ofensivo diante da Polônia. Mesmo com o revés, Renard elogiou o desempenho da equipe nos dois primeiros jogos. “Acho que muitos não pensaram que iríamos jogar futebol assim. É por isso que repito mais uma vez: tenho orgulho desta equipe. Depois do primeiro jogo, fiquei feliz. Hoje, depois de uma derrota, é preciso assumir a responsabilidade pelo resultado”, pontuou.

“Estou orgulhoso dos meus jogadores. Hoje não aconteceu como gostaríamos.” A seleção espera o resultado da partida entre México e Argentina, ainda neste sábado, para saber o resultado necessário para se classificar às oitavas. Na última rodada, encara a seleção mexicana, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).