Foi com muito mais sofrimento do que o esperado, mas a Argentina está na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira (9), os argentinos abriram 2 a 0, tomaram o empate no minuto final e conseguiram a vaga nas penalidades, ao vencer a Holanda por 4 a 3. Veja os melhores momentos da partida.

Com a vitória, a Argentina segue em busca do terceiro título de Copa do Mundo na história. Agora, a equipe terá a Croácia pela frente, na próxima terça-feira (13).

