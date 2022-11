Holanda 2 x 0 Catar: assista aos melhores momentos do jogo pelo Grupo A da Copa do Mundo

Publicidade

Sem sustos, mas ainda sem convencer, a Holanda confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira. A tradicional venceu por 2 a 0 o Catar, o pior anfitrião da história de um Mundial. A equipe da casa já estava eliminada antes mesmo de entrar em campo.

Com a vitória, os holandeses asseguraram o primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos. Nas oitavas, enfrentarão o segundo colocado da chave B, que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. O outro classificado do Grupo A é o Senegal, que venceu o Equador por 2 a 1 e chegou aos seis pontos, contra quatro dos sul-americanos.