Holanda 3 x 1 Estados Unidos: confira os melhores momentos do jogo pelas oitavas de final

Exibindo evolução a cada jogo, a Holanda fez sua melhor partida na Copa do Mundo do Catar neste sábado e eliminou os Estados Unidos, na abertura do mata-mata, no Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan. O time europeu venceu por 3 a 1, em dia inspirado de Dumfries e Depay, e se tornou o primeiro garantido nas quartas de final.

Dumfries foi o grande nome. O lateral foi responsável por duas assistências e um gol. Depay, ainda em busca do seu melhor nível técnico após se recuperar de lesão, também balançou as redes e foi a referência ofensiva dos holandeses ao longo de todo o jogo. Pelos americanos, Pulisic também voltava de problema físico e pouco ajudou a equipe. Confira os melhores momentos do duelo.