Holanda busca empate para avançar contra Catar e projeta evolução na Copa

A um empate das oitavas de final, a seleção da Holanda não quer apenas vencer o Catar nesta terça-feira, às 12 horas, no Al Bayt Stadium. O time europeu quer apresentar um bom futebol contra o já eliminado anfitrião da Copa do Mundo para poder sonhar mais alto, até mesmo com o título.

A partida vai abrir a terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial. Líder do Grupo A, a Holanda tem os mesmos quatro pontos que Equador, que enfrentará o Senegal também nesta terça, no mesmo horário. Independente do resultado desta partida, o time holandês avança mesmo com um improvável empate com a frágil equipe do Catar. Se perder, avança com uma eventual vitória do Equador.

Tranquilo quanto às chances de classificação da Holanda, Louis Van Gaal não quer apenas a vaga nas oitavas, quando teria pela frente rivais como Inglaterra, Estados Unidos ou Irã. O técnico cobra atuação mais consistente do que as apresentadas na vitória sobre o Senegal, por 2 a 0, e no empate com o Equador, por 1 a 1.

“Se você quer ser campeão mundial, precisamos melhorar muito, porque a qualidade dos adversários que ainda não enfrentamos é de um nível muito superior”, analisa Van Gaal. O problema, na sua avaliação, está no ataque. “Meus jogadores são capazes de ser mais agressivos.”

O garoto Cody Gakpo é o destaque da Holanda na Copa do Mundo Foto: Alberto Pizzoli / AFP

A aposta holandesa recai sobre Cody Gakpo, artilheiro do time na Copa, com dois gols. O jogador de 23 anos, do PSV Eindhoven, vem comandando o ataque da equipe, esbanjando habilidades e recursos, enquanto companheiros mais experientes, como Memphis Depay, seguem perdendo espaço na equipe.

Para o duelo desta terça, Van Gaal indicou que não deve poupar titulares. A ideia é mesmo ganhar ritmo para elevar o nível da performance. A Holanda, fora da Copa de 2018, ostenta uma série de 15 jogos sem derrotas em fases de grupos na Copa do Mundo.

CATAR

Primeira seleção eliminada desta Copa do Mundo, a equipe do Catar entra em campo nesta terça para encerrar sua participação de forma menos melancólica possível. O país, sem qualquer tradição no futebol, teve 12 anos para preparar a Copa e também uma seleção para o grande evento. Não teve sucesso na segunda tarefa.

A equipe da casa estreou sofrendo derrota para o Equador. Tornou-se a primeira seleção anfitriã a perder na partida de abertura de uma Copa. Na sequência, foi superada por Senegal e novamente fez história, de forma negativa. Foi a primeira equipe da casa a ser eliminada após apenas dois jogos numa Copa - de quebra, foi o primeiro time a se despedir neste Mundial.

De qualquer maneira, o Catar já garantiu a pior campanha de um anfitrião na história. Ainda sem pontuar, pode chegar a três, no máximo. Em 2010, a África do Sul se despediu na fase de grupos com quatro pontos, após um empate e uma vitória.

O moral do time está tão baixo que o técnico espanhol Félix Sánchez já fala em tom de despedida. “Ninguém sabe o que pode acontecer, mas tenho muito orgulho do trabalho feito. Para a partida contra a Holanda, quero que os jogadores deem o máximo para encher de orgulho seu torcedor”, disse o treinador.

HOLANDA X CATAR

HOLANDA - Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind e Klaassen; Gakpo e Bergwijn. Técnico: Louis van Gaal.

CATAR - Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Ismail Mohamad, Khoukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Assim Madibo; Akram Afif e Almoez Ali. Técnico: Félix Sánchez.

ÁRBITRO - Bakary Gassama (Gâmbia).

HORÁRIO - 12h (de Brasília).

LOCAL - Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar.