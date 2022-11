Holanda anuncia lista de convocados para retorno da seleção à Copa do Mundo

Publicidade

O técnico Louis Van Gaal divulgou nesta sexta-feira a lista de 26 jogadores que representarão a Holanda no retorno do país à Copa do Mundo, após ausência na edição de 2018, na Rússia. O grupo é uma mescla da animadora nova geração com jogadores experientes, inclusive alguns poucos remanescentes da Copa de 2014, a última disputada pela seleção holandesa, que superou o anfitrião Brasil na disputa pelo terceiro lugar daquele ano.

Entre os jovens, um dos principais destaques é Xavi Simons, do PSV Eindhoven, convocado pela primeira vez para defender a Holanda. O meia-atacante de 19 anos fez parte da categorias de base do Paris Saint-Germain e teve poucas oportunidades no profissional. Na última janela de transferências, acertou a transferência para o PSV, em seu país natal, onde assumiu o protagonismo com 10 gols e três assistências em 21 jogos.

Parceiro de Simons na equipe de Eindhoven, o atacante Cody Gakpo, 23, é outra jovem estrela da nova geração holandesa. O também atacante Noah Lang, 23, do Club Brugge, e o goleiro Justin Bijlow, 24, do Feyenoord, são outros exemplos da safra que surgiu desde a última participação da equipe em uma Copa, há oito anos.

O técnico da Holanda, Louis Van Gaal, anunciou a lista com os 26 convocados para a Copa do Mundo. Foto: Patrick Post/AP

Entre os mais experientes, há nomes como Memphis Depay, do Barcelona, que tem 28 anos e esteve na Copa de 2014, convocado quando tinha apenas 20. O zagueiro Stefan de Vrij, 31, da Inter de Milão, também jogou a Copa da Rússia, ao lado de estrelas como Robben, Sneijder e Van Persie. Já o goleiro Cillessen, titular da Holanda em 2014 e hoje jogador do NEC, ficou de fora da lista por não estar em forma, segundo Van Gaal.

Depay está lesionado, mas deve reunir condições de ficar no banco de reservas na estreia dos holandeses, contra Senegal, dia 21. “Memphis tem sido muito importante para esse grupo, não só como jogador, mas como pessoa. Então, sim, guardei um lugar para ele”, afirmou Van Gaal, que chamou o também lesionado De Ligt, zagueiro do Bayern de Munique.

A lista holandesa ainda tem nomes como o zagueiro Van Dijk, estrela do Liverpool que terá a oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo, assim como tantos outros. O meia barcelonista Frenkie De Jong é outro destaque da convocação.

Confira a lista de convocados pela Holanda à Copa do Mundo

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Defensores: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax) e Stefan de Vrij (Inter Milan).

Meio-campistas: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (both Atalanta), Xavi Simons (PSV Eindhoven), e Kenneth Taylor (Ajax).

Atacantes: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noah Lang (Club Brugge) e Wout Weghorst (Besiktas).