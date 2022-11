Holanda se reúne com imigrantes para marcar luta por direitos humanos no Catar

Publicidade

A seleção da Holanda vai se reunir com um grupo de trabalhadores no Catar, durante a fase de treinamentos que precede o início da Copa do Mundo para promover a luta pelos direitos humanos durante a realização do torneio. O encontro faz parte de uma iniciativa da federação holandesa.

A delegação vai se encontrar com um grupo de cerca 20 trabalhadores para falar sobre as suas condições de trabalho e dar a eles a chance de acompanharem o treinamento dos atletas. “Em primeiro lugar, vamos ao Catar para sermos campeões do mundo, mas claro olhamos além do futebol. Consideramos importante nos reunirmos com os envolvidos. Por isso, os convidamos para o nosso treinamento para também deixar uma boa memória”, disse o técnico Louis van Gaal.

O técnico Louis van Gaal, apesar de apoiar as iniciativas pró-direitos humanos da federação holandesa, afirma que o foco da seleção é ganhar a Copa do Mundo. Foto: Maurice Van Steen/EFE

O anúncio veio dias depois de a Fifa pedir às seleções nacionais maior foco no futebol durante a Copa do Mundo, apesar das preocupações, no país, em relação aos fãs e trabalhadores LGBTQ. A federação holandesa informou que organizou uma reunião com 20 trabalhadores em conjunto com a FIFA e com um sindicato. O Catar costuma impor longos turnos de trabalho em condições precárias.

Apesar de ser um entusiasta da iniciativa, Van Gaal falou que o objetivo de seus comandados é outro. “Depois desse encontro, o foco precisa mudar para o Senegal”, afirmou o treinador sobre o jogo de estreia da Holanda no Mundial.

Os holandeses estão no Grupo A do Mundial. Depois de pegar os senegaleses na primeira rodada, os europeus enfrentam o Equador no dia 25 deste mês e encerram a sua participação na fase classificatória diante dos donos da casa, no dia 29.