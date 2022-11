Holanda vence Senegal por 2 a 0 com gol da revelação Gakpo e falhas de Mendy

Publicidade

A Holanda foi salva pela revelação Cody Gakpo, de 23 anos, e venceu o Senegal por 2 a 0, com o gol que abriu o placar, no fim da partida, nesta segunda-feira, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Nos acréscimos, Klaassen ampliou. O goleiro do Chelsea e da seleção senegalesa, Édouard Mendy, teve atuação abaixo da crítica e falhou no dois gols.

Leia também Messi afirma que é sua ‘última chance de ganhar a Copa’ e descarta problemas físicos

Holanda e Senegal fizeram um jogo de baixo nível técnico no segundo dia da Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Até o primeiro gol do jogo, Holanda e Senegal faziam um duelo intenso, em que a marcação prevaleceu sobre a criatividade. Talvez pela ausência do senegalês Sadio Mané e do holandês Memphis Depay, durante 62 minutos, o fato é que mesmo tendo circulado a bola, até com velocidade, mas as chances de gol foram raras. E se houve algum destaque positivo, foi a intensa batucada feita pela animada torcida do Senegal.

Mesmo depois da entrada de Depay, demoraram minutos para que os holandeses criassem situações de perigo. Na melhor chance da partida, aos 18 do segundo tempo, Idrissa Gueye acertou uma bomba, mas o goleiro holandês defendeu. Para aliviar de vez o susto, mesmo se o gol houvesse, acabaria sendo impugnado pelo VAR, já que Diatta estava impedido no lance.

A vitória holandesa começou a ser construída aos 39 minutos. Gakpo antecipou Mendy e abriu o marcador, de cabeça. Ele já era apontado como a jovem sensação da Holanda, sendo um dos candidatos à revelação da Copa do Mundo. O esporte está nas veias da família. O pai togolês jogava futebol e a mãe holandesa atuou pela seleção feminina de rugby do país.

Inicialmente, Senegal teria oito minutos de acréscimos para buscar o empate. Mas a arbitragem deu mais dois e quem aproveitou foi a seleção europeia. Depay bateu forte, Mendy não segurou e a sobra caiu nos pés de Klaasen, que fechou o marcador, aos 54 minutos.

Continua após a publicidade

Árbitro da partida, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio teve atuação discreta e não comprometeu o resultado.

SENEGAL 2 X 0 HOLANDA

SENEGAL- Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé e Abdou Diallo (Jakobs); Kouyaté (Pape Gueye), Gana Gueye e Nampalys Mendy; Diatta (Nicolas Jackson), Boulaye Dia (Bamba Dieng) e Ismaila Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

HOLANDA - Noppert; De Ligt, Van Dijk, e Aké; Dumfries, Berghuis (Koopmeiners), Frenkie de Jong, Gakpo (De Roon) e Blind; Janssen (Depay) e Bergwijn (Klaassen). Técnico: Louis van Gaal).

GOLS - Gakpo, aos 39, e Klaassen, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

CARTÕES AMARELOS - Gana Gueye, Nampalys Mendy e De Ligt.

Continua após a publicidade

LOCAL - Al Thumama, em Doha.