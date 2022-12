Pela semifinal! Na tarde desta sexta-feira (9), a Copa do Mundo do Catar começa sua fase de quartas de final. Às 16h, Holanda e Argentina se enfrentam no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

No primeiro dia da fase de quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Holanda e Argentina se enfrentam. Invicta na competição, a seleção holandesa chega para a partida sabendo da sua força ofensiva e aposta na mescla de gerações.

Até o momento, a Holanda marcou em todas as partidas que teve e tem uma média de duas bolas nas redes por jogo. Apostando em um ataque formado pelo jovem Gakpo e por Memphis Depay, a equipe espera passar pela a Argentina e, com isso, voltar a uma semifinal de Copa do Mundo depois de oito anos.

Já do lado da Argentina a esperança de uma vaga na semifinal passa pelos pés de Messi. O astro e camisa 10 da seleção vem comandando a equipe em campo até agora. Com três gols na Copa do Mundo, o jogador do PSG é o líder da equipe e, com o auxílio de De Paul, Di Maria, Julian Álvarez e Paredes, espera classificar os argentinos para mais uma semifinal.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Holanda e Argentina acontecerá nesta sexta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

HOLANDA X ARGENTINA

HOLANDA - Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind e Klaassen; Gakpo e Depay. Técnico: Louis Van Gaal.

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni.

QUEM APITA?

Árbitro: Antonio Mateu (Espanha)

Assistente 1: Pau Cebrian (ESP)

Assistente 2: Roberto Diaz (ESP)

VAR: Alejandro Hernandez (ESP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Holanda ficou invicta. Depois de estrear vencendo Senegal, por 2 a 0, os holandeses empataram com o Equador, em 1 a 1, e superaram o Catar, por 2 a 0. Nas oitavas de final, a seleção venceu os Estados Unidos, por 3 a 1, e se garantiu nas quartas de final.

Já a Argentina começou sua caminhada na Copa do Mundo do Catar perdendo para a Arábia Saudita, por 2 a 1. Na segunda rodada da primeira fase, os argentinos venceram o México, por 2 a 0, e fecharam a fase de grupos vencendo a Polônia, também por 2 a 0. Nas oitavas de final, a seleção de Messi superou a Austrália, por 2 a 1, e se garantiu nas quartas de final.