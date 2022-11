Holanda x Catar: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta terça-feira (28), os grupos da Copa do Mundo do Catar começam a ser definidos. Às 12h, Holanda e Catar se enfrentam no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. O jogo terá transmissão da TV Globo, sportv2. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Agenda da Copa: Grupos A e B definem seus classificados para as oitavas; confira jogos

Depois de conseguir uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, a Holanda chega para a última partida da fase de grupos precisando de um empate para se classificar para as oitavas de final.

Para o duelo desta terça-feira, Louis Van Gaal deve poupar parte dos titulares que atuaram mais minutos nas duas partidas. Desta forma, Memphis Depay deve ganhar uma chance como titular na Copa do Mundo do Catar.

Dono da casa do mundial, o Catar entra em campo sem chances de avançar. Derrotado nas duas primeiras rodadas, a seleção entrou para a história das Copas do Mundo como o segundo país a receber a competição e não avançar para o mata-mata, o primeiro foi a África do Sul em 2010.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Holanda e Catar acontecerá nesta terça-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Globo, Sportv2. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

HOLANDA X CATAR

HOLANDA - Noppert; Timber, Van Dijk e Ake; Dumfries, Berghuis, De Jong; Klaassen e Blind; Gakpo e Memphis Depay. Técnico: Louis Van Gaal

CATAR - Meshaal Barsham; Abdelkarim Hassan, Ismail Mohamad e Khoukhi: Pedro Miguel, Boudiaf, Madibo e Ahmed; Al-Haydos, Akram Afif e Almoez Ali. Técnico: Félix Sánchez

QUEM APITA?

Árbitro: Bakary Gassama (Gâmbia)

Assistente 1: Elvis Noupue (Camarões)

Assistente 2: Mahmoud Ahmed Abouelregal (Egito)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Redouane Jiyed (Marrocos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Holanda venceu o Senegal, por 2 a 0, na primeira rodada, e empatou com o Equador, por 1 a 1.

Já o Catar teve um caminho diferente. Na primeira rodada, a equipe foi superada pelo Equador, por 2 a 0, e em seguida perdeu para Senegal, por 3 a 1. Com isso, a seleção se tornou a segunda dona da casa a ser eliminada na primeira fase na história das Copas do Mundo.