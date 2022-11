Holanda x Equador: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A segunda rodada da Copa do Mundo vai começar! Fechando o dia de jogos no grupo A, Holanda e Equador se enfrentam, nesta sexta-feira (24), às 13h (pelo horário de Brasília) no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Após vencer Senegal em sua estreia na Copa do Mundo, mesmo tendo dificuldades em partes do jogo, a Holanda chega para a segunda rodada buscando uma classificação para as oitavas de final de maneira antecipada.

Com Van Gaal mantendo o esquema de três zagueiros e apostando na velocidade no ataque, a seleção europeia busca a efetividade apresentada na segunda etapa na primeira rodada para vencer e se garantir nas oitavas de final mais uma vez.

O Equador também vem de vitória na estreia. Na abertura da Copa do Mundo, a seleção superou o Catar, por 2 a 0, e sabe que mais uma vitória já garante a seleção entre as 16 melhores do mundial.

Autor dos dois gols na primeira rodada e referência da equipe, Valencia saiu da primeira partida com problemas físicos e não tem sua escalação na partida desta sexta-feira garantida. Se isso acontecer, Sarmiento deve entrar no ataque sul-americano.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Holanda e Equador acontece nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

HOLANDA - Noppert; De Ligt, Van Dijk e Ake; Dumfries, De Jong, Berghuis e Blind; Gakpo, Janssen (Depay) e Bergwijn. Técnico: Louis Van Gaal.

EQUADOR - Galindez; Preciado, Torres, Hincapie e Estupinan; Caicedo, Mendez, Plata e Ibarra; Estrada e Valencia (Sarmiento). Técnico: Gustavo Alfaro.

QUEM APITA?

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Assistente 1: Mokrane Gourari (Argélia)

Assistente 2: Abdelhak Etchiali (Argélia)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

AVAR: Rédouane Jiyed (Marrocos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Holanda venceu o Senegal por 2 a 0.

Já o Equador abriu sua participação no Mundial de 2022 vencendo o Catar, por 2 a 0.