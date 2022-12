Holanda x Estados Unidos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora começa o mata-mata! Na tarde deste sábado (3), a Copa do Mundo do Catar começa a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 12h, Holanda e Estados Unidos se enfrentam no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Holanda abre as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar neste sábado (3), enfrentando os Estados Unidos. Depois de duas vitórias e um empate na primeira fase, a seleção busca melhorar seu rendimento em campo para avançar.

Para isso, a equipe de Louis Van Gaal acredita na força coletiva. Com uma defesa que sofreu apenas um gol comandada por Van Dijk e Ake, um meio de campo que conta com a juventude de Frenkie de Jong e o ataque que mescla gerações, com Gakpo e Depay, a equipe quer seguir para as quartas de final.

Arte Estadão

Os Estados Unidos, que serão uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, buscam quebrar a barreira das oitavas de final. Depois de ficarem de fora da edição de 2018, os americanos voltam a figurar entre os 16 melhores do mundial, como aconteceu em 2010 e 2014.

Para manter a invencibilidade e avançar de fase, a equipe espera conseguir contar com Pulisic, maior estrela da seleção que marcou o gol da única vitória da equipe americana no Catar e busca se recuperar de problema físico para atuar neste sábado.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Holanda e Estados Unidos acontecerá neste sábado às 12h (pelo horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

HOLANDA X ESTADOS UNIDOS

HOLANDA - Noppert; Timber, Van Dijk e Ake; Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind e Klaassen; Gakpo e Depay. Técnico: Louis Van Gaal

ESTADOS UNIDOS - Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream e Robinson; McKennie, Adams e Musah; Weah, Sargent e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistente 1: Bruno Boschilia (BRA)

Assistente 2: Bruno Pires (BRA)

Quarto árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Holanda deixou a desejar na qualidade do futebol apresentado. Apesar disso, a seleção conseguiu vencer Senegal e Catar e empatou com o Equador, avançando de fase na liderança do grupo A.

Já os Estados Unidos chegam para as oitavas de final invictos. A equipe estreou empatando com o País de Gales, em 1 a 1, empatou com a Inglaterra, em 0 a 0, e venceu o Irã, por 1 a 0. Com estes resultados, a seleção ficou com o segundo lugar do grupo B.