Holanda x França: confira como chegam as equipes para o importante confronto

Depois da conquista da Copa do Mundo de 2018 e do vice de 2022, a França ainda quer mais. Liderada por Kylian Mbappé, a equipe terá um duro compromisso nesta sexta-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Trata-se da perigosa Holanda, que está numa disputa acirrada com a Grécia no Grupo B. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

Os franceses dominam o topo da chave com certa tranquilidade e 100% de aproveitamento, mas ainda com a atenção redobrada. Uma vitória da Laranja Mecânica ameaçaria a liderança para as próximas rodadas. A equipe de Didier Deschamps tem 15 pontos, enquanto que os holandeses (que têm 11 desfalques para o duelo) são o 2º com 9, mesma pontuação dos gregos, que têm a Irlanda pelo caminho.

Holanda x França: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Amsterdã, Holanda.

: Amsterdã, Holanda. ESTÁDIO : Johan Cruijff Arena.

: Johan Cruijff Arena. DATA : 13/10/2023.

: 13/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

HOLANDA - Verbruggen; De Vrij, Van Dijk e Ake; Dumfries, De Roon, Veerman e Blind; Simons, Weghorst e Malen. Técnico : Ronald Koeman.

- Verbruggen; De Vrij, Van Dijk e Ake; Dumfries, De Roon, Veerman e Blind; Simons, Weghorst e Malen. : Ronald Koeman. FRANÇA - Maignan; Pavard, Konate, Lucas Hernandez e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Griezmann e Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

ÚLTIMOS RESULTADOS: