Holanda x Itália: onde assistir, horário e escalação das equipes

Holanda e Itália se enfrentam hoje, 18, às 10h (horário de Brasília), em jogo válido pela decisão do terceiro lugar da Liga das Nações. A partida ocorre na cidade de Enschede, na Holanda, no estádio De Grolsch Veste.

Com as eliminações na semifinal ainda recentes, ambas as equipes buscam o prêmio de consolação do torneio. A Holanda foi eliminada pela Croácia na prorrogação e a Itália caiu para a Espanha ao levar um gol nos últimos minutos do segundo tempo.

Holanda x Itália se enfrentam pela Liga das Nações Foto: Arte/Estadão

Jogando em casa, o time comandado por Ronald Koeman tenta dar uma última alegria aos torcedores holandeses enquanto a equipe de Roberto Mancini busca superar mais uma eliminação dolorosa.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Enschede, Holanda

: Enschede, Holanda ESTÁDIO : De Grolsch Veste

: De Grolsch Veste DATA : 18/06/2023

: 18/06/2023 HORÁRIO: 10h

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

SporTV (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

HOLANDA : Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk e Aké; De Roon, De Jong e Wijnaldum; Bergwijn, Gakpo, Simons. Técnico: Ronald Koeman.

: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk e Aké; De Roon, De Jong e Wijnaldum; Bergwijn, Gakpo, Simons. Ronald Koeman. ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Retegui, Raspadori. Técnico:Roberto Mancini.

ARBITRAGEM

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistente 1: Mahbod Beigi (SUE)

Assistente 2: Andreas Söderqvist (SUE)

Árbitro de vídeo (VAR): Bartosz Frankowski (POL)

ÚLTIMOS RESULTADOS