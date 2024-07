Holanda x Turquia na Eurocopa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os turcos buscam igualar o recorde de melhor classificação do país na história da Eurocopa. Em 2008, a equipe foi a quarta colocada do torneio continental, perdeu na semifinal para a Alemanha. Para a partida de logo mais, o técnico Vincenzo Montella contará com o retorno do craque do time, o meia Hakan Çalhanoğlu, que cumpriu suspensão no último jogo.

Por outro lado, o zagueiro Merih Demiral, suspenso por dois jogos depois de comemorar um gol com um gesto ligado à um grupo extremista turco, conhecido como Lobos Cinzentos. Os meias Orkun Kokçu e Ismail Yuksek ficam de fora por cartões amarelos.