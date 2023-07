Torcedor é esfaqueado em briga durante jogo entre México e Catar; veja o vídeo

Uma cena lamentável tomou conta das redes sociais envolvendo briga entre seguidores do mesmo time. Um torcedor foi visto ensanguentado após ter recebido golpes de faca durante um tumulto generalizado na torcida mexicana no duelo entre México e Catar, realizado nos Estados Unidos, pela Copa Ouro da Concacaf. O episódio aconteceu neste domingo.

A partida estava sendo realizada no Levi’s Stadium, na Califórnia. A confusão começou em uma área da arena em que estavam apenas concentrados torcedores do México. As fortes imagens de uma briga se tornaram virais nas redes e, aparentemente, mostram um homem segurando uma faca acima da cabeça. Em uma gravação, este mesmo torcedor é visto golpeando outro antes de ser derrubado ao chão por outras pessoas.

Nas mesmas imagens ainda, um outro torcedor com a camisa número 22 do México se afasta do tumulto, senta em uma cadeira alguns metros acima da confusão, remove sua roupa e então é possível vê-lo coberto de sangue. Ele havia acabado de ser golpeado. Diversas imagens no estádio mostram o chão coberto por sangue.

Torcedor do México é esfaqueado durante briga generalizada. Foto: Reprodução/ Twitter

O mesmo homem foi filmado minutos depois segurando a mesma camisa contra seu peito, numa tentativa de conter o sangramento. Depois que a polícia chegou ao local, a briga cessou e ele foi conduzido até o hospital mais próximo. O último boletim médico, liberado nesta terça-feira, diz que o rapaz, cujo nome não foi revelado, está em estado crítico, mas estável. A imprensa americana informa que um suspeito e um cúmplice foram identificados, mas ainda não foram presos.

Na partida, o Catar venceu o México por 1 a 0. O resultado faz com que as duas equipes avancem às quartas de final do torneio. O time anfitrião da última Copa do Mundo, em 2022, marcou em seu único chute a gol, enquanto que os mexicanos falharam em suas 25 tentativas. A Concacaf ainda não se manifestou sobre o ocorrido.